Esta es la regla del CTA que contradice a Iglesias Villanueva: el penalti de Mbappé debió repetirse

El penalti de Kylian Mbappé no se repitió pese a que Marc Bartra estaba invadiendo el área. La invadía con su cuerpo, pero también con sus pies. Uno de ellos estaba en el aire y a eso se aferra el CTA para justificar que Iglesias Villanueva no cometió un error. Sin embargo, el pie apoyado está sobre la línea de la medialuna del área, que es la que delimita la distancia a la que tienen que estar los jugadores al lanzar un penalti. Es decir, el penalti tuvo que repetirse.

La norma dice claramente que si el jugador adelantado es un defensor e influye claramente en el lanzador o «juega el balón o lo disputa a un adversario y esto impide que el equipo rival anote o intente anotar un gol o cree una ocasión de gol», deberá repetirse. Esto sucede con Bartra. Aunque especifican más abajo que para que haya invasión tiene que tener «uno o ambos pies dentro del área o sobre la línea del área de penal (incluyendo el semicírculo)» y que «al evaluar un posible adelantamiento no se tienen en cuenta las proyecciones del cuerpo de los jugadores».

En este caso, Bartra aparece invadiendo el semicírculo del área con uno de sus pies, mientras que el otro está en el aire, aunque no sería proyectable. Otra de las opciones que se barajaba para la no repetición es que el futbolista tuviera los dos pies en el aire. En esta situación, el CTA es claro y, si se diera, el penalti también debería repetirse: «La posición de un jugador […] se determina por la posición de sus pies o de cualquier parte de su cuerpo que esté tocando el suelo. Si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo».

Esta última actualización se incorporó al reglamento esta temporada y se puede encontrar en el manual arbitral (CARD) publicado por el Comité y que es accesible a cualquiera. En la sección Cambios Reglas 2026/27 hay un epígrafe llamado Glosario. En él, se habla de la posición en una reanudación. Por ello, Iglesias Villanueva tendría que haber mandado repetir el penalti.

Es decir, aunque la norma por la que se rige la repetición de un penalti especifique que tiene que estar pisando con uno o ambos pies tanto en la línea como dentro del área y que no se tendrá en cuenta la proyección del cuerpo, la actualización de este verano sí que dice que los pies se proyectarán para saber su posición en caso de que el futbolista esté en el aire.

En el caso que nos ocupa, el jugador del Betis invadía con su pie derecho y con todo su cuerpo el área, sacando una ventaja clara para ir al rechace. Con el izquierdo, estaba sobre la línea de la medialuna del área, que es la que se tiene en cuenta en un penalti puesto que marca la distancia de 9,15 metros a la que se deben situar todos los jugadores menos el lanzador y el portero.

El CTA se aferra a que el futbolista tiene el pie apoyado fuera de la línea, pero no hay ninguna toma en la que se vea. Más bien lo contrario. En todas parece que pisa, aunque sea ligeramente. Es decir, el pie izquierdo estaría pisando la medialuna y, por tanto, invadiendo la zona que no debe. Por tanto, Iglesias Villanueva debió mandar desde el VAR que se repitiese el penalti.