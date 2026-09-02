Detienen en Francia al líder de una banda que planeaba secuestrar a Mbappé

Kylian Mbappé pudo haber vivido uno de los episodios más oscuros de su vida si no hubieran desmantelado en Francia un plan organizado de secuestro que estaba a pocos días de llevarse a cabo. El delantero francés, que actualmente se encuentra en Madrid, estaba en una lista de nombres del cerebro de la banda como su gran objetivo. Un suceso que ha generado incredulidad en el país galo.

Las autoridades francesas lograron capturarle y proceder a la detención de un joven de 18 años por un robo organizado el pasado 21 de agosto junto con un cómplice en Nanterre (Hauts-de-Seine). Se trata de un hombre que estaba detrás de una serie de allanamientos y secuestros perpetrados o en preparación entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine.

Según la investigación policial, que incautó una prueba clave entre sus pertenencias, la organización criminal tenía planeado robar y secuestrar a Kylian Mbappé, además de a diversos empresarios y raperos. El joven fue mandado a prisión preventiva y quedó en aislamiento, mientras que su cómplice quedó en libertad condicional.

«Este joven ya estaba en prisión por delitos graves, y ahora está implicado en un nuevo caso que involucra a un conocido rapero y futbolista. Sólo el aislamiento puede hacerle comprender la situación, dado que lleva una vida desorganizada y delictiva», afirmó el fiscal este miércoles por la mañana ante la sala de instrucción de Versalles (Yvelines), donde el hombre impugnaba la sentencia, según recoge Le Parisien.

Una banda experta en crímenes organizados

La realidad es que, aunque Mbappé cuenta con su seguridad privada y la del Real Madrid, la banda organizada contaba con un amplio historial de delitos. El pasado 25 de abril por la mañana en Neuilly-sur-Seine, tres hombres se hicieron pasar por repartidores cuando llegaron a casa de un relojero y dejaron una caja vacía en la puerta. Sin embargo, el dueño sospechó que era una trampa y llamó a las autoridades, provocando que los tres delincuentes huyeran.

El siguiente delito ocurrió el 4 de mayo en París cuando dos hombres armados con pistolas fueron a la misma relojería. Un robo con violencia en el que se llevaron relojes de lujo valorados en 150.000 euros, pero un sospechoso fue detenido a las horas tras estrellar su moto contra un camión. Tras una investigación del escuadrón antigangas de París (BRB), encontraron huellas dactilares en el paquete vacío del primer incidente. Además, el coche de los ladrones fue identificado circulando por la vía después de que la placa falsa coincidiera con una real.

Eso permitió a las autoridades francesas identificar dos nombres, el de Clément y el de otro adolescente. El primero se encuentra en prisión por violación y proxenetismo, aunque desde su celda en la prisión de Villepinte daba órdenes desde una red social bajo el pseudónimo «Lester Z». Los guardias confiscaron dos teléfonos y descubrieron 26 direcciones de cantantes, futbolistas y empresarios muy adinerados. «Querían atacar a Kylian Mbappé», añade la fuente judicial para el medio citado anteriormente.

En el vehículo de los ladrones de Neuilly-sur-Seine se encontraron bridas de plástico y cinco teléfonos. Sin embargo, en el interrogatorio, el joven confesó que no era el líder, sino un intermediario entre un líder sin identidad y sus «soldados». Un episodio muy turbio en el que el nombre de Kylian Mbappé estaba entre los elegidos para atentar contra él.