La reflexión de Valdano sobre Mbappé y el Balón de Oro: «No me extraña que…»

Jorge Valdano se ha pronunciado sobre el Balón de Oro a Kylian Mbappé después de otro gran partido del delantero francés en la victoria del Real Madrid contra el Málaga. El ex director general, entrenador y jugador del conjunto blanco se ha rendido a la figura del máximo goleador de la Liga, Champions League y Mundial durante la pasada temporada. También ha dejado claro que no le sorprendería que le dieran el galardón al mejor jugador del año al ’10’.

Kylian Mbappé ha comenzado la temporada como la terminó: marcando goles. El francés volvió a marcar en la goleada del Real Madrid contra el Málaga y ya suma cuatro tantos en los tres primeros partidos de Liga. El delantero volvió a hacer un gol de puro ‘9’ después de empalmar un buen balón puesto desde la derecha por Trent. Todo ello un día después de que su entrenador, José Mourinho, pidiera el Balón de Oro para él en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga.

«No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, dale el Balón de Oro a Luis Enrique como mejor entrenador. A España, seguro que De la Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje. Otra cosa es el mejor del mundo; no tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano. El Balón de Oro tiene su parte política y, si entra la política, no me gusta tanto», dijo Mourinho en rueda de prensa.

Valdano y el Balón de Oro a Mbappé

Jorge Valdano se ha pronunciado sobre el buen momento de Mbappé y sus opciones de Balón de Oro. «Es el mejor año que ha empezado y no olvidemos que el primer año fue el mejor goleador de Europa y el año pasado de la Liga. Es difícil pedirle más a un jugador», comenzó diciendo durante su intervención en Movistar.

«Estoy entregado a Mbappé. Me parece un pura sangre que está en el mejor momento de su carrera, en un momento de plenitud absoluta por edad, por confianza y por categoría», afirmó el ex director general, entrenador y jugador del Real Madrid.

«𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ me parece un pura sangre. No me extraña que sea uno de los candidatos al Balón de Oro». ⚪ 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧𝐨, entregado a Kylian Mbappé.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G5sXsC32Z5 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

«No me extraña que sea uno de los candidatos a levantar el Balón de Oro», dijo sobre Mbappé y el Balón de Oro. «Dicen que no ganó ningún título. Es mucho más difícil meter goles en un equipo que no se encuentra», dijo sobre las opciones del francés de hacerse con el galardón que premia al mejor jugador del año. Rodri o Lamine, que ganaron el Mundial con España, Kvaratskhelia, que conquistó la Champions con el PSG o Harry Kane, son los otros candidatos al premio.