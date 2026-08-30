Bellingham adelanta al Madrid con un golazo tras robo, fuerza el segundo y Mbappé sentencia al Málaga

Jude Bellingham lo hizo todo para adelantar al Real Madrid en el partido de la jornada 3 de Liga contra el Málaga y generar el 2-0. No fue doblete del inglés, que ha empezado súper enchufado la temporada, pero casi. Primero, en el 19′, presionó en una jugada aislada y obtuvo su recompensa robando el balón a Ángel Recio, central del equipo andaluz, para marcharse directo hacia portería y batir a Alfonso Herrero por el palo contrario. Golazo.

Pero es que a los seis minutos, tras un disparo de Brahim Díaz desde una posición cercana a la del 1-0, aprovechó el rechace de la parada del portero malaguista para elevarse y, de cabeza, forzar un toque entre el guardameta y Carlos Puga para que Herrero se marcase en propia puerta. El Real Madrid hacía el segundo y enseguida Kylian Mbappé sentenciaba en el 30′.

Trent Alexander-Arnold puso el centro y el francés, con un disparo marca de la casa, la mandó para dentro. 3-0 en media hora. El Real Madrid fue enormemente superior al Málaga en la primera parte y, gracias a ese dominio, logró encarrilar la victoria antes del descanso, la cual supondría un tres de tres de inicio en Liga.