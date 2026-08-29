Alineación del Real Madrid contra el Málaga: Diomande apunta a titular

El Real Madrid recibe al Málaga con el objetivo de mantener su pleno de victorias en este inicio de Liga. Los blancos llegan lanzados después de sumar seis puntos de seis posibles y, especialmente, tras la contundente victoria por 4-1 contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, con un espectacular triplete de Kylian Mbappé. En cuanto a la alineación del Real Madrid, Mourinho seguirá apostando por un 4-2-3-1 en el que mantendrá buena parte de la columna vertebral que tan buenas sensaciones ha dejado durante las primeras jornadas. La principal novedad apunta a estar en la línea de tres por detrás de Mbappé, donde Diomande apunta a tener su oportunidad desde el inicio.

Thibaut Courtois será el encargado de defender la portería del Real Madrid. Por delante del belga, Mourinho formará una defensa de cuatro con Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho y Marc Cucurella ocupando el costado izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Ibrahima Konaté y Rüdiger. El francés continúa asentándose en el centro de la defensa madridista, mientras que el alemán apunta a tener sus primeros minutos esta temporada.

Diomandé entra en escena

En el centro del campo, Mourinho volverá a confiar en una pareja que está llamada a ser fundamental esta temporada. Fede Valverde y Bernardo Silva formarán el doble pivote. El uruguayo aportará despliegue, intensidad y llegada, mientras que el portugués será el encargado de poner pausa y criterio con el balón.

Por delante aparecerá Jude Bellingham, nuevamente ejerciendo como ’10’. El inglés se ha convertido en una de las grandes claves del sistema de Mourinho gracias a la libertad que tiene para moverse entre líneas y aparecer cerca del área rival.

En las bandas apuntan a estar Ousmane Diomande y Vinicius Júnior. Diomande estrenaría titularidad partiendo desde la derecha, mientras que el brasileño ocupará su habitual costado izquierdo después de firmar un gol y una asistencia en la goleada frente a la Real Sociedad.

La referencia ofensiva volverá a ser Kylian Mbappé. El francés llega al encuentro en un momento espectacular después de firmar un hat-trick contra la Real Sociedad y será la principal amenaza para la defensa del Málaga.

El conjunto andaluz visita al Real Madrid todavía buscando su primera victoria después de su regreso a Primera División. El Málaga perdió por 2-0 contra el Atlético de Madrid en su estreno y posteriormente empató 1-1 frente al Deportivo de La Coruña.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Málaga: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.