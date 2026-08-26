A Mourinho le han bastado un puñado de entrenamientos y un par de partidos de Liga para conseguir que Vinicius, Bellingham y Mbappé mezclen. Milagro. O sentido común. La realidad es que Kylian logró un ‘hat-trick’, asistido por Bellingham y Vinicius en dos de sus tantos. También marcó el brasileño tras una presión en el área rival de Bellingham que puso en pie al Bernabéu. El Real Madrid, en un segundo tiempo excelso, trituró a la Real Sociedad, que tuvo en su portero Remiro a su mejor futbolista.

José Mourinho volvía a casa. 4.834 días y seis Champions después ‘The Special One’ volvía a sentar sus posaderas en el banquillo del Bernabéu, que ahora tiene hasta techo retráctil y marcador con muchas lucecitas. Mou se fue del Real Madrid pero el Real Madrid se quedó en Mou. Su huella también. Y la ovación del madridismo lo refrendaba. Ahora ha regresado 13 años después con la misión (veremos si imposible) de convertir en un equipo a un puñado de estrellas que brillan cada una a su bola.

Su primer once en casa era repe. Los mismos que saltaron al debut liguero en Cornellá repetían cuatro días después en el Bernabéu. Dicho a la inversa, Trent, Rüdiger, Cucurella y Diomande, otra vez al banquillo. Carreras y Güler se mantenían en la alineación titular por méritos propios y por lo cortos de preparación que andan los dos mejores fichajes del Real Madrid en este mercado. Veremos hasta cuándo. Así que ante la Real Sociedad jugaban los siguientes once muchachos: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Enfrente la Real Sociedad, que cayó en su estreno liguero en el Pizjuán pero que siempre planta cara al Real Madrid en sus visitas al Bernabéu. Pitaba Busquets Ferrer, árbitro mallorquín con apellidos culés, de los mejores entre los jóvenes aunque un poco blandengue con las tarjetas. De salida colocó la defensa la Real en el mediocampo, decisión valiente y quién sabe si un pelín suicida. Respondieron los de Mourinho con una presión furiosa.

Vértigo en el Bernabéu

Tres minutos tardó Vinicius en buscar la portería de Remiro aunque su disparo se marchó más alto que el precio de Julián Álvarez. Probó después Mbappé asistido por el propio Vini, pero su disparo algo forzado y blandito lo repelió con los pies el meta de la Real Sociedad. Respondieron los visitantes con una ocasión de Oyarzabal, que abortó Courtois también con el pie. Era el primer aviso donostiarra. Antes Carreras había visto una amarilla por una zancadilla dura a Turrientes.

Dominaba el balón el Real Madrid y la Real alternaba su notable trabajo defensivo entre la presión y el repliegue. Los de Mou cargaban el área con mucha gente, pero todos la querían al pie. Hubo que esperar al minuto 20 para que los locales tuvieran la ocasión más clara del partido tras un buen robo de Fede Valverde, una mejor asistencia de Mbappé y un defectuoso remate de Vinicius dentro del área que volvió a despejar con los pies Remiro.

El Real Madrid comenzó a jugar estilo parabrisas en la frontal del área grande de la Real Sociedad. Pero los visitantes tenían veneno con la pelota, que no les quemaba. Así llegaría una ocasión de Sergio Gómez, que voleó de zurda dentro del área y levantó los primeros pitos del Bernabéu. Mou puso a calentar a todo su banquillo como respuesta al calentón del público.

Por fin Mbappé

En el 38 Mbappé desperdició una ocasión clarísima después de tener un cuarto de hora para pensar qué haría dentro del área. Eligió un tiro centrado y amable que atrapó Remiro. Mou empezaba a poner caritas en el banquillo y a hacer tachones en su libreta. Un minuto después el francés ya no perdonó. Recibió un buen pase filtrado por Fede Valverde, controló de primeras en el área y fusiló con la zurda a Remiro. El Real Madrid por fin abría el marcador y el Bernabéu lo celebraba convenientemente.

Antes de que el Bernabéu pudiera digerir el 1-0 empató la Real ya casi al filo del descanso. Fue una jugada en la que Ochieng retrató a Konaté en velocidad, le dribló y aunque el central se rehízo y logró rechazar el balón, sus compañeros se durmieron (sobre todo Carreras) y llegó Susic al segundo palo para fusilar a Courtois. Pues nada. Al Real Madrid le tocaba volver a empezar. Pero eso ya sería después del descanso.

Mou quitó en el entreacto a Carreras, desacertado y amonestado, y metió por él a Cucurella. Salió enchufado el Real Madrid y pudo marcar Mbappé en el 46, pero se topó otra vez con Remiro en el mano a mano. Güler había pasado a la mediapunta y su equipo lo notaba. Bellingham retrasaba un poco su posición para ayudar en la salida del balón.

El partido comenzó a romperse y Mbappé galopó en el 52 para salir desde el campo propio y asistir a Vinicius, que se internó en el área y vio la subida de Cucurella, que volvió a darse de bruces con el quinto pie salvador de Remiro en el partido. El Real Madrid volvía a perdonar demasiado y la Real seguía muy viva en el partido.

Ovacionadísimo Bellingham

Pero al filo del 60 los de Mourinho firmaron la jugada del partido. Toque a toque, el Real Madrid tejió una jugada perfecta que acabó encerrando en el área a la Real Sociedad. Allí entre Mbappé y Bellingham dibujaron una pared mágica para firmar el 2-1. El gol dejó tocada a la Real y, ahora sí, espoleó al Real Madrid, que se subió a lomos de un hiperventilado Bellingham. El inglés percutió en el área y presionó como un loco su propio rechace. Tanto ahínco le puso que recuperó su propio balón y se la puso a Vinicius para que hiciera el tercero casi sobre la línea de gol.

En el 76 Mourinho hizo dos cambios de una tacada: entraron Brahim y Camavinga y salieron Arda y Bellingham, ovacionadísimo por el Bernabéu después de su excelsa segunda parte. Y tres minutos después caería el cuarto. Lo anotó, faltaría más, Mbappé, asistido esta vez por Vinicius con un pase sutil y sedoso. Por fin las dos grandes estrellas del Real Madrid conectaban. Ya era hora.

En el 83, con el duelo ya resuelto, Mourinho sentó a Vinicius para sacar a Diomande. Antes Fede Valverde se dio también contra Remiro, que estaba evitando que a la Real Sociedad se llevara una goleada escandalosa en el Bernabéu. A Mou le dio tiempo incluso para sacar a Carlos Espí por Bernardo Silva ya al final del partido.

En el 89 llegó el quinto. Lo marcó Brahim tras el disparo de Espí que rechazó Remiro, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego. Fue la última ocasión de un Real Madrid que acabó triturando a la Real Sociedad en un segundo tiempo excelente que pone las bases de lo que quiere Mourinho: un equipo intenso que sea directo y que no deje de atacar.