El Real Madrid de Mourinho ya engancha: el partido en Cornellá dobla en audiencia a todos los de Liga

El Real Madrid de José Mourinho ya engancha. El portugués ha caído de pie en su regreso al club blanco. El madridismo ha acogido su llegada de buen grado y este miércoles le dará un cálido recibimiento en el Santiago Bernabéu. Pero el cariño de la afición no es el único reflejo del impacto del ‘nuevo’ equipo madridista con Mou al frente. También las audiencias de su debut en Cornellá el pasado sábado.

El Espanyol-Real Madrid fue el partido más visto por televisión de la jornada 2 de Liga y lo más curioso es que dobla en audiencia al resto de los encuentros, salvo al Elche-Barcelona. Exceptuando al campeón, el equipo blanco sigue siendo, con diferencia, el más seguido en España. Además, el aliciente de Mourinho en el banquillo da ese punch para que los espectadores vieran el partido incluso en verano.

El choque en Cornellá tuvo 876.000 espectadores de media, una cifra que no sólo le convierte en el más visto de la jornada en televisión. Con esos datos, reune más del doble de audiencia que ocho partidos de Liga: Rayo-Alavés (173.000), Betis-Real Madrid (192.000), Athletic-Sevilla (211.000), Valencia-Celta (194.000), Atlético-Villarreal (345.000), Getafe-Racing (159.000), Osasuna-Levante (63.000) y Málaga-Deportivo (235.000).

Según la cuenta experta en audiencias televisivas Fútbolenlatv, el Real Madrid superó a Barça y Atlético. De hecho, los rojiblancos, pese a jugar contra otro equipo de Champions League en el Metropolitano, con el picante de la vuelta de Julián Álvarez, no reunieron ni a 400.000 espectadores para su segundo encuentro liguero.

Lo que queda demostrado es que el Real Madrid sigue siendo el club con más tirón de la Liga, que ve cómo su caótico inicio con jornadas entremezcladas entre sí continúa con déficit de audiencia. Que sólo tres partidos (los de los equipos más potentes) alcanzasen un mínimo de 300.000 espectadores de media es un mal dato para el campeonato de Javier Tebas, que empezó antes que todos los grandes de Europa precisamente por fines televisivos.

Dos seguidos en casa

Después de agarrar en el descuento su primera victoria del curso en el debut contra el Espanyol con el gol de Carlos Espí, el Real Madrid disputará sus dos siguientes compromisos como local en el Bernabéu. El de este miércoles contra la Real Sociedad será el primero, antes de que el próximo domingo reciba al Málaga, uno de los recién ascendidos a Primera División.