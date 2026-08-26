Real Madrid – Real Sociedad: Mourinho vuelve a casa

Han pasado 4.832 días. José Mourinho volverá este miércoles a sentarse en el banquillo local del Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid. Más de trece años después, el portugués regresará a un escenario en el que vivió prácticamente de todo durante su primera etapa. No será un partido más contra la Real Sociedad (21:00 horas). Será el regreso de Mourinho a casa.

La última vez fue el 1 de junio de 2013. El Real Madrid ganó 4-2 a Osasuna en la última jornada de aquella Liga y Mourinho cerró tres temporadas intensísimas antes de marcharse. Se fue de un Bernabéu dividido y regresará a uno completamente diferente, tanto en su aspecto como en el recibimiento que espera al portugués.

Entre medias ha pasado una vida. Mourinho recorrió Europa, entrenó a diferentes equipos y vio desde la distancia cómo también cambiaba el Real Madrid. Ahora vuelve con tres años de contrato, un proyecto nuevamente entre sus manos y siendo también un entrenador diferente. Más cercano y tranquilo en las formas, pero con la misma obsesión por ganar.

El Bernabéu y Mourinho se reencuentran

El Bernabéu fue el gran escenario de su primera etapa. Allí celebró la Supercopa conquistada contra el Barcelona, rompió ante el Olympique de Lyon la maldición de los octavos de Champions y protagonizó aquella inolvidable celebración de rodillas después del agónico 3-2 contra el Manchester City.

También vivió el otro fútbol. El de los Clásicos convertidos en auténticas batallas, el famoso «¿Por qué?» tras la semifinal europea contra el Barcelona y una última temporada en la que el estadio terminó dividido entre defensores y detractores del portugués.

Todo aquello queda ya muy lejos. 4.832 días después, Mourinho volverá a cruzar el túnel del Bernabéu para dirigirse hacia su banquillo. Y lo hará después de empezar su segunda etapa con victoria. El Real Madrid sufrió en Cornellá, pero terminó derrotando 1-2 al Espanyol gracias al gol de Carlos Espí en los últimos instantes. El juego todavía está en construcción, pero Mourinho ya tiene sus primeros tres puntos.

Siete bajas para Mourinho

Para su estreno en casa, Mourinho tendrá siete ausencias. Tchouaméni, Endrick, Militao, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio no estarán disponibles frente a la Real Sociedad. El centrocampista francés continúa al margen por la sobrecarga muscular que ya le impidió jugar contra el Espanyol y el técnico portugués no podrá contar todavía con él.

Enfrente estará una Real Sociedad necesitada de reaccionar después de comenzar la temporada con derrota por 1-0 frente al Betis. Mikel Oyarzabal y Take Kubo serán dos de sus principales amenazas.

Antes de que comience el encuentro, también habrá tiempo para celebrar. Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal serán homenajeados como campeones del mundo con España, con el trofeo conquistado este verano presente en el Bernabéu.

Después llegará el fútbol. Y todas las miradas apuntarán inevitablemente hacia un banquillo. El último día que Mourinho se sentó allí era 2013. 4.832 días después, el Santiago Bernabéu volverá a ser territorio Mourinho.

Real Madrid – Real Sociedad: posibles onces