OKDIARIO caza a Mbappé en Valdebebas tras ausentarse los últimos días con permiso del Real Madrid

Kylian Mbappé regresó a entrenar a Valdebebas tras ausentarse los últimos días de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El delantero francés estuvo en la tarde del lunes completando una sesión individual de recuperación en el césped y también dentro de las instalaciones. El entrenamiento del jugador se prolongó durante casi dos horas.

La estrella blanca había disfrutado de unos días de descanso con permiso del Real Madrid tras lesionarse con la selección francesa ante Turquía. A Mbappé se le ha podido ver durante este tiempo en París y en Suiza. De hecho, el galo aterrizó en la mañana de este lunes pasadas las 11 de la mañana en la capital de España.

El jugador no estuvo con el resto de compañeros entrenando durante el día de hoy. Mourinho les había convocado a las 10:30 en Valdebebas y Kylian no llegó a tiempo a la sesión. El francés recuperó la sesión durante la tarde permaneciendo desde poco antes de las 17 horas en las instalaciones madridistas y saliendo en torno a las 19 horas, tal y como captaron las cámaras de OKDIARIO.

Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda en el partido de Francia contra Turquía correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones. Aquella dolencia provocó que el delantero, que se lesionó mientras marcaba un gol, tuviese que abandonar la concentración del equipo de Zinedine Zidane.

Las pruebas médicas descartaron una lesión grave de un Mbappé que tiene previsto reaparecer contra el Villarreal. El futbolista está afinando su puesta a punto para el partido que se celebrará este próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Veremos si con goles y buen fútbol apaga todo el ruido que existe en torno a su figura tras estar una semana, siempre con permiso del club, ausentándose de sus deberes para estar a tope.