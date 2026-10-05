Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que el madridismo debería estar enfadado con Mbappé?

Kylian Mbappé sigue tensando la cuerda con el madridismo. El delantero francés acumula varios gestos que han provocado nerviosismo en el Real Madrid. Incluso desde dentro del club resuena su nombre sobre una actitud que consideran que es bastante mejorable de cara al Santiago Bernabéu. Un malestar cada vez más presente en el madridismo al ver cómo su estrella no está siendo 100% el líder que necesita el equipo en estos momentos. De ahí que surja el debate: ¿Crees que el madridismo debería estar enfadado con Mbappé? ¡Vota en nuestra encuesta!