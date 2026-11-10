Endrick no descarta salir del Real Madrid en enero: «Haré lo que sea necesario para avanzar en mi carrera»

Endrick vuelve a meditar salir del Real Madrid. El delantero no está a gusto con los minutos que está teniendo con José Mourinho y eso hace que su futuro no esté claro, que siga vinculado en el Santiago Bernabéu hasta final de temporada. Es por ello que el brasileño ha dejado caer que podría salir cedido este invierno, como hizo el curso pasado, para tener más protagonismo y disfrutar de lo que más le gusta: el fútbol.

Apenas 141 minutos ha jugado con el conjunto blanco. Una titularidad en toda la temporada (ante el Sevilla el pasado mes de octubre) y mucha competencia en el ataque que hace que Endrick no tenga el protagonismo que le gustaría. Un sentimiento que ya le ocurrió con Xabi Alonso y que le empujó a que se marchara al Lyon este enero, donde pudo gozar de un rol más importante. Allí marcó 8 goles y dio 8 asistencias, números que le dieron la bienvenida de nuevo en Chamartín.

Aún así, Endrick ha visto cómo nada ha cambiado: «Sólo tengo 20 años. Veré cómo evolucionan las cosas. Solo quiero jugar, ser feliz y ayudar a mis compañeros. No sé qué pasará en enero; eso lo dejo en manos de Dios. Lo que quiero es lo mejor para mi carrera. Lo que esté destinado a suceder, sucederá. Voy a mantener los pies en la tierra para seguir dando lo mejor de mí», comentó. Momento en el que abrió la puerta para salir del club blanco: «Madrid es una ciudad maravillosa. Tengo ahí a mi familia, pero siempre haré lo que sea necesario para avanzar en mi carrera», expresó en Ge Globo.

Aunque reconoce que con Mourinho tiene esperanzas de que su momento llegará: «Tengo mucha fe en él. Todos los días habla conmigo, no para hablar solo de fútbol, sino para preguntarme por mi vida personal. Siempre dará todo lo que tengo por el Real Madrid. El club está por encima de todo, pero gracias al cariño y apoyo de Mourinho, estaré motivado para darlo todo», concluyó. Con la competencia de Carlos Espí como revulsivo, Endrick pensará qué futuro elegir en las próximas semanas. Más minutos quiere jugar, pero la temporada es muy larga y eso hace que se le puedan abrir puertas como su actuación en Roma. La cesión es la alternativa, pero Endrick no quiere precipitarse en la decisión y diciembre será la cumbre para elegir si seguir luchando o buscar una solución fuera.