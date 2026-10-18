Endrick se gana a Mourinho: carácter, gol y una respuesta cuando el Real Madrid más lo necesita

Endrick tiene algo que José Mourinho valora especialmente: cuando un partido se complica, quiere estar dentro. Pide el balón, busca la portería y compite como si cada minuto pudiera decidir su sitio en el Real Madrid. En Roma encontró uno de esos escenarios que permiten a un delantero ganarse mucho más que una celebración. El equipo perdía 1-3, el tiempo se agotaba y el brasileño participó con un gol en una remontada que terminó en 3-4. Su aportación dejó otra razón para que el entrenador le mire cuando necesita respuestas.

El delantero de 20 años está construyendo su espacio en una plantilla donde cada oportunidad cuesta. Por delante hay futbolistas consolidados y una competencia que obliga a aprovechar los minutos. Endrick lo hizo en el Olímpico, dentro de una reacción colectiva en la que también resultaron decisivos Carlos Espí y Rüdiger. Aquella noche reforzó su candidatura para tener más peso.

Un delantero que busca el partido

Mourinho necesita jugadores capaces de intervenir en encuentros diferentes. Hay días para combinar cerca del área y otros en los que toca disputar un balón de espaldas, atacar un espacio o perseguir una segunda jugada. Endrick ofrece recursos para participar en esos registros.

Su potencia le permite competir en el contacto y arrancar con fuerza en pocos metros. A eso añade una inclinación constante hacia la portería. Busca el remate, se atreve a golpear cuando aparece una ventana y obliga a los defensas a mantenerse pendientes de sus movimientos.

Ese perfil puede ser especialmente útil para un Real Madrid que necesita alternativas cuando la circulación se atasca. El brasileño ofrece una amenaza directa y la posibilidad de introducir otro delantero que ocupe a los centrales. Su presencia también permite modificar el ataque durante un encuentro sin depender únicamente de cambios de posición.

El reto está en dar continuidad a esas virtudes. Elegir mejor cuándo descargar, cuándo girarse y cuándo atacar el área forma parte de la evolución de un futbolista que todavía tiene mucho recorrido.

Roma le da argumentos

La remontada europea tiene valor por el contexto. Endrick entró en un partido que exigía una respuesta inmediata y contribuyó a cambiarlo. Para un jugador que pelea por más protagonismo, rendir en esas circunstancias supone una oportunidad de ganar confianza.

Mourinho recordó después que hay más de once futbolistas que merecen jugar. También planteó la dificultad de elegir entre quienes habían iniciado el encuentro y los que entraron para transformarlo. Endrick está dentro de ese debate por sus méritos sobre el campo.

Su gol le permite presentarse al siguiente entrenamiento con argumentos. El entrenador sabe que puede recurrir a él para buscar profundidad, aumentar la presencia en el área o acompañar a Mbappé cuando el equipo necesita otro rematador.

Una oportunidad durante la ausencia de Vinicius

Los cuatro partidos de sanción de Vinicius obligan al Madrid a reorganizar el reparto de minutos y responsabilidades. Endrick es una de las alternativas, aunque su función sea diferente a la del extremo. La ausencia del brasileño abre posibilidades para distintas combinaciones ofensivas.

Mourinho puede apostar por jugadores de banda, acercar a Bellingham al área o introducir un segundo delantero. En ese último escenario, Endrick tiene una oportunidad para crecer. Compartir ataque con Mbappé permitiría repartir los movimientos y ofrecer más referencias a quienes deben dar el último pase.

Eso no convierte al joven en titular indiscutible ni en el responsable de resolver cada encuentro. Sí aumenta el valor de tenerlo preparado. El calendario exige respuestas y el Madrid acaba de comprobar en Roma cuánto puede aportar su banquillo.

Ganarse el siguiente minuto

La relación deportiva con Mourinho se construye a partir de esa exigencia. Endrick necesita goles, pero también participar cuando no tiene el balón, ofrecer apoyos y entender qué pide cada momento. Cuanto más completo sea su trabajo, más opciones tendrá de permanecer en el equipo.

Roma fue un paso importante. El siguiente consiste en repetir, sostener el esfuerzo y aprovechar otra oportunidad cuando llegue. Endrick ha conseguido que su nombre aparezca entre las soluciones del entrenador. Ahora pelea por que cada vez resulte más difícil dejarlo fuera.