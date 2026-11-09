El Como teme que el Real Madrid recupere a Nico Paz y Jacobo Ramón la próxima temporada

Nico Paz y Jacobo Ramón vuelven a aparecer en el horizonte del Real Madrid. Los dos canteranos son los que están brillando más en Europa gracias a ser los pilares de un Como que actualmente está peleando el título de la Serie A y dando la cara en la Champions por acabar en el top-8. Un estado de forma espectacular que ha hecho que en el club italiano haya despertado el temor de que ambos jugadores regresen al club blanco el próximo verano con sus opciones de recompra.

Y no es solo porque existe esa alternativa que el Real Madrid puede activar ahora, sino porque desde la directiva del Como ya alertan de que Nico Paz y Jacobo Ramón podrían regresar al Valdebebas dado el nivel que están ofreciendo: «Me pongo en el lugar de los hinchas del Como, porque cada noviembre y cada marzo, no sé si es por especulación de los medios o por otros motivos, siempre sale a la luz que el Real Madrid se lleva a todos los jugadores de vuelta a casa. Este año hablan de Jacobo Ramón, y en las próximas dos temporadas de Nico Paz», explicaba Carlaberto Ludi, director del Como.

Y razones no le faltan al Real Madrid para pensar en ellos. Nico Paz va de exhibición a exhibición. Lidera el mediocampo con 6 goles y 8 asistencias en 14 partidos. El argentino también va con su selección y en su país no descartan que sea el heredero al trono de Messi. Ya el pasado verano dudó de quedarse en el club blanco, pero el jugador prefirió seguir en el Como para ganar más madurez. Así, en Valdebebas se embolsaron 60 millones de euros, pero con letra pequeña: una opción de recompra fijada en 80 millones de euros para el próximo verano. Es decir, si Nico continúa con su espectacular progresión y el club considera que está preparado para regresar al Santiago Bernabéu, podrá recuperarlo pagando únicamente 20 millones más de los que ingresó hace unos meses.

«La verdad es que hicimos un buen negocio el verano pasado. Nico Paz es jugador del Como al 100%. El Real Madrid se reservó el derecho de recompra hasta cierta fecha, dentro del periodo de fichajes, como es habitual. Seguiría siendo una venta que recompensaría a nuestro trabajo. Y también sería importante para el club. Ya veremos cómo gestionar la situación durante la temporada, como siempre hemos hecho en los últimos años, gracias en parte a la fantástica relación que tenemos con el Real Madrid. Por ahora, tenemos que disfrutar del jugador, porque realmente es un talento increíble», añadió Ludi.

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