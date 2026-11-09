Bellingham gobierna el Real Madrid

Jude Bellingham está marcando el paso del Real Madrid de Mourinho. El inglés volvió a demostrarlo en la goleada contra el Valencia en Mestalla, donde combinó un 95% de acierto en el pase con una asistencia a Arda Güler y una actuación de enorme peso en el juego. Su influencia va mucho más allá de la última acción. Aparece para dar salida, conecta con los delanteros y ayuda cuando toca recuperar. En la transformación del equipo después del derbi hay varios nombres importantes. El suyo ocupa un lugar destacado.

El Real Madrid ha encontrado orden y Bellingham está aprovechándolo. Con Tchouaméni y Bernardo Silva como base del centro del campo, el inglés dispone de un escenario que le permite intervenir a distintas alturas sin que el equipo pierda su estructura. Puede acercarse para participar en la elaboración y aparecer después cerca del área. Tiene espacio para decidir y compañeros que sostienen sus movimientos.

Mourinho ha conseguido que participe más sin quitarle lo que le hace diferente. La llegada sigue ahí. También el gol como amenaza. Pero ahora el valor de su partido no depende de que termine una jugada dentro del área. Su capacidad para mejorar lo que ocurre antes está teniendo una importancia creciente.

Mucho más que llegar

En Mestalla quedó una imagen especialmente representativa. Bellingham encontró a Güler para convertir una buena decisión en una ocasión de gol. Una acción que explica su capacidad para interpretar dónde está la ventaja y poner el balón al servicio del compañero mejor situado.

El porcentaje de acierto acompaña a esa lectura. Un 95% en el pase habla de una actuación precisa, aunque su influencia se entiende mejor mirando cómo interviene. Se ofrece, permite que la jugada continúe y evita que el ataque dependa siempre de una conducción o de un duelo individual. Hace más fácil el siguiente pase.

Ésa es una de las ganancias del Real Madrid. Bellingham puede recibir entre líneas, pero también bajar unos metros si el equipo necesita una salida. Su movilidad ofrece soluciones al poseedor y obliga al rival a decidir si seguirlo o mantener la posición. A partir de ahí aparecen espacios para los demás.

La respuesta después del derbi

La derrota contra el Atlético obligó a revisar el funcionamiento colectivo. El Real Madrid necesitaba juntar sus líneas, protegerse mejor tras las pérdidas y encontrar una manera de atacar sin quedar partido. La consolidación del doble pivote ha sido fundamental en esa reconstrucción.

Bellingham se ha beneficiado de esa base y, al mismo tiempo, ha contribuido a hacerla funcionar. Su posición por delante de Tchouaméni y Bernardo permite enlazar la elaboración con los hombres de ataque. Cuando se acerca, ofrece un apoyo. Cuando se aleja, amenaza un espacio.

El inglés da continuidad a un equipo que antes se precipitaba con demasiada facilidad. Puede acelerar si encuentra una ventaja y conservar si la jugada necesita otra preparación. Esa elección está ayudando al Real Madrid a competir con más control.

El esfuerzo también cuenta

Su aportación continúa cuando el balón cambia de dueño. Bellingham tiene recorrido para acudir a la presión, disputar una segunda jugada y regresar para ayudar al centro del campo. Un despliegue que resulta especialmente útil cuando los compañeros de ataque quedan por delante de la pelota.

Mourinho encuentra ahí una pieza importante para sostener sus exigencias colectivas. El inglés reúne calidad y capacidad de trabajo, dos condiciones que permiten mantenerlo cerca de las zonas decisivas sin renunciar al esfuerzo defensivo.

El reto será conservar ese equilibrio. Que su voluntad de intervenir no lo lleve a recorrer distancias innecesarias y que llegue con claridad a los últimos metros. En Mestalla volvió a encontrar esa combinación.

Un líder con el balón

Bellingham llega al parón como uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid. Comparte protagonismo con Valverde y con otros compañeros que están creciendo dentro de una estructura más reconocible. Su momento ayuda a explicar el del equipo.

Mourinho tiene en él a un jugador capaz de asumir responsabilidades sin necesitar que todas las jugadas terminen en sus botas. Bellingham está mandando porque hace jugar. Y el Real Madrid, cada vez más ordenado y seguro, está recogiendo el beneficio.