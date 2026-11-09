El discurso motivacional de Arbeloa con el Fulham al estilo Real Madrid: «Damos pequeños pasos hacia adelante para…»

Álvaro Arbeloa conoce muy bien la importancia de motivar a un vestuario. Con la obligación de seguir sumando puntos con el Fulham, el entrenador español sumó otro punto tras empatar contra el Newcastle el pasado fin de semana. Otro resultado positivo para mantener la buena racha de puntuar en cuatro partidos consecutivos. Antes de marcharse al parón de selecciones, Arbeloa mandó un mensaje a los aficionados ingleses de hacen recordar la exigencia que tenía en el Real Madrid.

Hasta 8 puntos de 12 posibles ha conseguido el Fulham en la Premier. Un buen impulso que ha servido para escalar en la clasificación y alejarse de la zona del descenso. A raíz del punto de inflexión, Arbeloa está muy feliz de haber dado con la tecla cuando en Inglaterra se daba por hecho su despido por la puerta de atrás. El vestuario empieza a creer en su mensaje y, como buen motivador de equipos, Álvaro Arbeloa quiso escribir un discurso motivacional sobre la importancia de seguir creciendo para soñar.

«Entramos en el descanso internacional con ocho puntos de nuestros últimos cuatro partidos de liga. Estamos dando pequeños pasos hacia adelante, sabiendo que todavía queda mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar. En esta liga, cada partido exige lo mejor. Seguiremos trabajando duro, aprendiendo y creciendo juntos como equipo. Gracias una vez más por vuestro apoyo. ¡Significa mucho para nosotros! ¡Vamos Fulham!», comentó en sus redes sociales.

No es la primera vez que Arbeloa no da importancia a seguir creyendo a pesar de que los resultados no acompañen. El pasado mes de marzo, después de perder contra el Getafe en el Santiago Bernabéu, ya comentó la importancia de seguir adelante pese a las críticas: «Tenemos mucho trabajo y tenemos mucho por mejorar». Frase que repitió varias veces en los meses que estuvo entrenando al conjunto blanco. Una exigencia que conoce de cerca después de incidir en varias ocasiones en que estar en el Real Madrid es lo más exigente del mundo.

En rueda de prensa, después de empatar con el Aston Villa, Arbeloa ya daba síntomas de que su hambre: «Creo que somos un equipo muy difícil de vencer y creo que podemos vencer a cualquiera». Ahora Arbeloa se suma a la mentalidad ganadora que obtuvo en el Real Madrid…y quiere transmitirlo en su Fulham.