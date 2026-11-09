Raúl González vuelve a los banquillos: dirigirá al Real Oviedo hasta 2028

El Real Oviedo ha anunciado en la mañana de este lunes a Raúl González Blanco como su nuevo entrenador para buscar el regreso a Primera División. El cuadro asturiano ha despedido a Julián Calero y ha apostado por la leyenda madridista. Será la primera oportunidad de Raúl como técnico en el fútbol profesional y firma hasta el 2028.

Desde su salida en junio de 2025 del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco ha estado sin entrenar a ningún equipo. Ha tenido ofertas de Primera División y del extranjero durante el curso pasado, pero ninguna llegó a fructificar. El ex técnico madridista ha estado este último año y medio esperando una oportunidad que le llega ahora en el Oviedo con un proyecto de futuro hasta 2028.

Leyenda como jugador del Real Madrid, con más de 300 goles anotados en 741 partidos. Un jugador que pasó a la historia de nuestro fútbol como uno de los mejores delanteros de la historia. Como entrenador, su gran logro fue la Youth League conquistada con el Juvenil del Real Madrid en el año 2020. La primera de la historia del club blanco.

Raúl González ahora tendrá su primera oportunidad en el fútbol profesional como entrenador después de realizar un gran trabajo en la cantera del Real Madrid, donde militó durante siete temporadas. Desde 2018 hasta 2025. Empezando en el Cadete B hasta llegar al Castilla. En el filial madridista estuvo seis temporadas consecutivas, dirigiendo al equipo en más de 200 partidos y rozando el ascenso a Segunda en dos ocasiones. La última en 2023, perdiendo la final por el ascenso en campo del Eldense en un dramático final de partido.

Comunicado del Real Oviedo

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028.

Raúl González Blanco, de 49 años, nació el 27 de junio de 1977 en Madrid. El nuevo técnico oviedista desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en el Real Madrid, equipo con el que se consagró y donde se convirtió en una leyenda tras más de 15 años defendiendo la elástica blanca. Después de jugar posteriormente en el Schalke 04, Al-Sadd Sports Club y New York Cosmos, Raúl colgó las botas en el año 2015.

Como entrenador, el madrileño inició su andadura en el fútbol formativo del Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B. Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, equipo con el que ganó la Liga de Campeones Juvenil. Tras este éxito, fue el primer entrenador del RM Castilla durante seis temporadas.

Ahora, Raúl González Blanco toma las riendas del primer equipo del Real Oviedo y dirigirá su primer partido como nuevo entrenador azul este próximo sábado ante el Girona FC en el Carlos Tartiere. El nuevo entrenador del Real Oviedo no realizará declaraciones hasta el momento de su presentación oficial.