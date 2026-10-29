Raúl, 32 años después: una leyenda de 115 millones

El Real Madrid encontró en su cantera a un futbolista que hoy costaría casi 115 millones de euros. Aunque con Raúl las cuentas siempre se quedan cortas. ¿Cuánto vale un gol en una final de la Copa de Europa? ¿Y repetirlo dos años después? ¿Qué precio se le pone a una carrera de 741 partidos, 323 goles y 16 títulos? Este 29 de octubre se cumplen 32 años de la primera vez que aquel adolescente se puso la camiseta del primer equipo en un encuentro oficial. El principio de una historia que acabaría convirtiendo un nombre y un dorsal en parte del patrimonio del madridismo.

La Romareda fue el escenario. El Zaragoza, el rival. Y Jorge Valdano, el entrenador que decidió darle la alternativa a un delantero de 17 años que venía empujando desde abajo. Raúl todavía tenía todo por demostrar. Aquel día empezó un recorrido que le llevaría a superar los registros goleadores de Alfredo Di Stéfano y a ejercer durante años como capitán y referencia del Real Madrid.

Tres décadas después, un estudio de Betfair ha intentado trasladar esa trayectoria al mercado actual. El resultado sitúa su mayor cotización en 2002: 114,8 millones de euros a precios de 2026. Es una estimación retrospectiva, elaborada a partir de su rendimiento, su proyección y distintas referencias económicas de cada época. Raúl nunca protagonizó un traspaso que permitiera poner una cifra real a su fútbol.

Un adolescente de 17,5 millones

El ejercicio arranca en 1994. Según esta proyección, el valor de aquel primer Raúl equivaldría hoy a unos 17,5 millones de euros. Una cantidad que permite poner en perspectiva lo que encontró el Madrid en casa. Que no es otra cosa que un delantero que apenas empezaba y que terminaría marcando a varias generaciones.

Su crecimiento obligó al club a protegerlo. Las cláusulas fueron aumentando a medida que el muchacho se hacía importante y dejaba de ser una promesa. Cada temporada ofrecía más argumentos para entender que allí había un futbolista alrededor del que construir.

La conquista de la Séptima en 1998 dio otra dimensión a su carrera. Raúl ya formaba parte del equipo que había terminado con una espera de 32 años para recuperar la Copa de Europa. Según el análisis, aquella versión del delantero tendría una valoración actual de 64,6 millones de euros. Dos años después, en 2000, la estimación ya superaba los 102 millones.

Entre una cifra y otra también estaba su gol al Valencia en la final de París. Una carrera que terminó con el balón en la portería y el Madrid camino de la Octava. Raúl tenía esa capacidad para aparecer en las fotografías que después se quedan para siempre.

La versión más cara de un futbolista irrepetible

El punto más alto de la valoración llega en 2002. El Madrid ganó la Novena y Raúl volvió a marcar en una final de Champions, esta vez ante el Bayer Leverkusen en Glasgow. El estudio sitúa su cotización de entonces en 60 millones de euros, que su herramienta de actualización transforma en casi 115 millones actuales.

La cifra ayuda a dimensionar su categoría, aunque cuenta sólo una parte. Raúl también era continuidad, responsabilidad y una manera de entender el oficio. Un delantero al que se le exigían goles y que asumía, además, el peso de ser una de las caras del Real Madrid.

La proyección recoge incluso un repunte en el tramo final de su etapa de blanco. Entre 2006 y 2008, su valoración estimada pasó de 29,3 a 45,9 millones de euros actuales. Otra forma de reflejar su capacidad para recuperar protagonismo cuando su carrera ya acumulaba muchos kilómetros.

Hoy, 32 años después de La Romareda, una calculadora permite imaginar cuánto habría costado ficharlo. El Madrid tuvo la fortuna de verlo crecer en casa. Después llegaron los goles, las Copas de Europa y el brazalete. Y aquel chaval que salió a jugar contra el Zaragoza acabó convirtiéndose en el siete con el que tantos madridistas quisieron saltar al campo.