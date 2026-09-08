Raúl González defiende a Vinicius de los pitos en su estreno como comentarista: «Es un jugador que no se rinde»

Los pitos del Santiago Bernabéu a Vinicius Junior no han pasado ni mucho menos inadvertidos. El futbolista brasileño se despidió con runrún después de su actuación en la victoria ante el Inter en la Champions y que ha hecho que una leyenda como Raúl González Blanco saliera en su defensa con un mensaje directo al madridismo sobre el compromiso del delantero.
«Estuvo muy comprometido defensivamente. Ha sumado mucho y ha defendido como uno más. No ha estado del todo fino arriba y luego Mourinho le ha felicitado. Pero tiene que saber que el público del Bernabéu es muy exigente y quiere siempre lo máximo. Tampoco está en su mejor momento, pero seguro que en 1-2 semanas volverá a su máximo nivel. Es un jugador que no se rinde y siempre intenta estar lo mejor posible», dijo.
También se deshizo de elogios a Thibaut Courtois. Su actuación fue brillante, haciendo grandes paradas para frenar el ataque del Inter. Para Raúl no hay ningún guardameta igual en el planeta: «Fue uno de los mejores del partido. Ha estado a un nivel muy grande estas últimas temporadas. Siempre ha estado cuando se le ha necesitado. Ha mantenido al equipo vivo. Creo que es una pieza fundamental y da el equilibrio de un equipo para no solo conseguir triunfos, sino ganar títulos al final del año», comentó.
Raúl saca una lectura positiva del Real Madrid de Mourinho
Sobre el análisis del partido, Raúl destacó la cantidad de ocasiones que tuvo el Real Madrid de Mourinho antes del gol del Inter: «Lo mejor es que se han conseguido los tres puntos; no ha sido fácil porque el Inter es un equipo con una estructura muy trabajada y el Madrid tenía bajas en el centro del campo. Llegaron los goles del Madrid por errores en la salida; luego ha tenido ocasiones muy claras y ese gol del Inter ha hecho que al final haya incertidumbre, pero resultado bueno para empezar la andadura», explicó.
Uno de los nombres que destacó fue la ausencia de Arda Güler: «Faltó un perfil como el suyo. Tiene mucha ilusión y está muy motivado. Es el que puede dar pases a los de arriba junto con Bernardo Silva. Ambos tienen experiencia y, según se vaya adaptando al rendimiento, todo será mucho mejor», concluyó.
Los pitos del Santiago Bernabéu a Vinicius Junior no han pasado ni mucho menos inadvertidos. El futbolista brasileño se despidió con runrún después de su actuación en la victoria ante el Inter en la Champions y que ha hecho que una leyenda como Raúl González Blanco saliera en su defensa con un mensaje directo al madridismo sobre el compromiso del delantero.
«Estuvo muy comprometido defensivamente. Ha sumado mucho y ha defendido como uno más. No ha estado del todo fino arriba y luego Mourinho le ha felicitado. Pero tiene que saber que el público del Bernabéu es muy exigente y quiere siempre lo máximo. Tampoco está en su mejor momento, pero seguro que en 1-2 semanas volverá a su máximo nivel. Es un jugador que no se rinde y siempre intenta estar lo mejor posible», dijo.
También se deshizo de elogios a Thibaut Courtois. Su actuación fue brillante, haciendo grandes paradas para frenar el ataque del Inter. Para Raúl no hay ningún guardameta igual en el planeta: «Fue uno de los mejores del partido. Ha estado a un nivel muy grande estas últimas temporadas. Siempre ha estado cuando se le ha necesitado. Ha mantenido al equipo vivo. Creo que es una pieza fundamental y da el equilibrio de un equipo para no solo conseguir triunfos, sino ganar títulos al final del año», comentó.
Raúl saca una lectura positiva del Real Madrid de Mourinho
Sobre el análisis del partido, Raúl destacó la cantidad de ocasiones que tuvo el Real Madrid de Mourinho antes del gol del Inter: «Lo mejor es que se han conseguido los tres puntos; no ha sido fácil porque el Inter es un equipo con una estructura muy trabajada y el Madrid tenía bajas en el centro del campo. Llegaron los goles del Madrid por errores en la salida; luego ha tenido ocasiones muy claras y ese gol del Inter ha hecho que al final haya incertidumbre, pero resultado bueno para empezar la andadura», explicó.
Uno de los nombres que destacó fue la ausencia de Arda Güler: «Faltó un perfil como el suyo. Tiene mucha ilusión y está muy motivado. Es el que puede dar pases a los de arriba junto con Bernardo Silva. Ambos tienen experiencia y, según se vaya adaptando al rendimiento, todo será mucho mejor», concluyó.