El Bernabéu despide a Vinicius con una tremenda pitada

El Santiago Bernabéu despidió con una enorme pitada a Vinicius Junior cuando el futbolista fue cambiado. En un momento en el que el Real Madrid sufría por aguantar los tres puntos contra el Inter de Milán, José Mourinho decidió cambiar al brasileño en el minuto 87 y la reacción de la afición fue pitar al jugador. El madridismo sigue guardándole cierto resquemor al delantero y así se lo hizo saber al ser sustituido en el tramo final de un partido en el que terminaron sufriendo.

Eso sí, Mourinho no dudó en salir del banquillo ante los pitos de los aficionados y aplaudir el desempeño de su futbolista. El técnico le ha mostrado desde su llegada una confianza y un cariño especial al canarinho y, una vez más, se lo dejó patente. Vinicius no pudo darle la vuelta a la situación sobre el césped con sus goles, pero sí que aportó en ataque, aunque los madridistas fallaron multitud de ocasiones para marcar.

Después, el técnico le defendió al señalar que «ha trabajado muchísimo» y que, aunque «todos, él también,» saben que no está a su mejor nivel, «trabaja mucho» en todos los partidos. «El que trabaja merece respeto», dijo Mou en un claro mensaje a la grada.