Así está la clasificación de la Champions tras la victoria del Real Madrid al Inter

El Real Madrid comenzó por todo lo alto en la Champions. Los de José Mourinho dominaron al Inter en la primera jornada de la liguilla y lograron la primera victoria de la máxima competición europea. Tres puntos que impulsan al conjunto blanco a la parte alta de la clasificación y meterse desde el primer momento en el top 8. Un objetivo que se ha fijado el portugués para lograr la clasificación directa a los octavos de final.

Con el gol del Inter en la segunda parte, el Real Madrid comparte los mismos puntos que Aston Villa, Betis, Dortmund, Manchester City y AEK. Un resultado en el Santiago Bernabéu que le permite entrar desde el primer partido entre los ocho puestos provisionales tras haberse disputado los primeros seis partidos de la Champions. Una victoria que pudo haber sido más abultada por la cantidad de ocasiones que tuvo el conjunto blanco en la segunda mitad. Sin embargo, el gol de Augusto evitó una portería a cero que hubiese dado aún más alas en la clasificación general.

El Real Madrid no jugará la segunda jornada de Champions hasta el próximo 14 de octubre ante la Roma, otra vieja casa de Mourinho.

Clasificación de la Champions