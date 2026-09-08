Mbapppé y Valverde no tienen piedad con las cantadas del Inter

Kylian Mbappé abrió el marcador ante el Inter en el primer partido de Champions del Real Madrid. Poco después de que recibiera la Bota de Oro delante de todo el Santiago Bernabéu, el delantero francés abrió el marcador cuando el partido estaba siendo correoso para el conjunto de José Mourinho. Un gol de delantero puro, que olió sangre en la primera ocasión que tuvo.

El primer gol llegó en el minuto 13. El Inter había comenzado mejor y estaba generando peligro, pero un error en la salida de balón de los italianos permitió al Madrid adelantarse. Brahim estuvo muy atento a la jugada y le puso en bandeja un balón que terminó llegando a Kylian Mbappé. El delantero francés definió con un disparo raso y preciso, imposible para el portero del Inter.

Sin embargo, los errores rivales no iban a acabar ahí. El segundo gol llegó solo nueve minutos después, en el 22′. Esta vez el protagonista fue Fede Valverde, aunque el gol llegó gracias a otro grave error del Inter. Josep Martínez intentó controlar el balón pisándolo, pero perdió el control ante la presión del centrocampista uruguayo. Valverde estuvo muy atento, aprovechó el fallo y consiguió marcar punteando un balón al fondo de la red, colocando el 2-0 en el marcador.

En apenas unos minutos, el Real Madrid pasó de sufrir el dominio del Inter a tener una cómoda ventaja de dos goles. Los dos tantos tuvieron algo en común: la presión y la capacidad del Madrid para aprovechar los errores del rival.

UN TOQUE. UN ROBO. UN GOL. 💥 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ adelanta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu pese al buen arranque del Inter.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SicI3zlS8B — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 8, 2026