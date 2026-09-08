El Bernabéu pierde la paciencia… hasta ganando

El Bernabéu no está para errores, fallos ni malos momentos. No lo está porque está cansado. Harto. Porque hace calor y su estadio se ha convertido en un invernadero insoportable en el que cuesta hasta respirar, mientras nadie abre la cubierta para que entre algo de aire puro. Pero, sobre todo, porque ha visto cómo las dos últimas temporadas se hicieron tremendamente largas y el runrún que recorre Chamartín es que ésta puede tomar demasiado pronto los mismos derroteros. La derrota contra el Betis fue un jarro de agua fría.

Contra el Inter de Milán, Chamartín comenzó animado. Volvía la Champions y cualquier madridista sabe lo que eso significa. Sin embargo, a los tres minutos llegaron los primeros pitos, los mismos que acompañaron al equipo en diferentes momentos del encuentro. Ni siquiera una ventaja de dos goles evitó alguna bronca. La afición está harta y lo demuestra en cuanto tiene la oportunidad. Por Concha Espina ya no se pasa ni una.

Una escopeta de feria

El Real Madrid se ha convertido en una máquina de desperdiciar ocasiones claras. Es cierto que contra el Inter aprovechó muy pronto los errores concedidos por los italianos, pero, con el paso de los minutos, llegó otra cascada de fallos delante de la portería. Desde Mbappé hasta Brahim, pasando por Bellingham. Mourinho deberá corregirlo cuanto antes porque contra el Betis ya quedó demostrado que esta falta de eficacia puede convertirse en un problema muy serio.

El Madrid comenzó a perdonar antes del descanso. En el minuto 43, Bellingham filtró un pase magistral al espacio que rompió por completo la defensa italiana y dejó a Brahim Díaz solo ante Josep Martínez. El malagueño buscó una definición ajustada al palo largo, pero el guardameta del Inter adivinó sus intenciones y evitó el gol con una magnífica estirada.

El carrusel de ocasiones falladas continuó durante la segunda mitad. El Inter adelantó sus líneas y dejó muchos espacios a su espalda, un escenario perfecto para que Vinícius y Mbappé castigaran al contragolpe. En una de esas transiciones, el brasileño condujo con velocidad y encontró al francés, que trató de superar la salida desesperada de Josep Martínez con una vaselina. El balón rebasó al portero, pero terminó marchándose muy cerca del travesaño.

Bellingham también tuvo el gol después de incorporarse desde segunda línea para rematar un centro raso de Cucurella, aunque su disparo se estrelló en la base del poste derecho. Poco después, Brahim volvió a perdonar tras recibir completamente solo cerca del punto de penalti. El madridista no logró acomodar bien el cuerpo y mandó el balón muy por encima de la portería. Demasiadas ocasiones desperdiciadas por un Real Madrid que pudo sentenciar mucho antes y que sigue jugando con fuego.

Trent, un experimento con pitos

El experimento de José Mourinho con Trent Alexander-Arnold como mediocentro está dejando conclusiones interesantes. Las bajas obligaron al técnico portugués a situar al inglés en el doble pivote junto a Federico Valverde, pero su presencia en esa demarcación también responde a las necesidades del partido. Con el Real Madrid cediendo la posesión al Inter, Trent estuvo encargado de activar rápidamente a Vinicius y Mbappé mediante desplazamientos verticales y pases largos.

El inglés no ejerció como un organizador clásico que acumule contactos y marque el ritmo mediante pases cortos. Su misión era simplificar el juego, ofrecer una salida segura y descargar con rapidez hacia Valverde o Bellingham para que puedan romper líneas en conducción. Sus 14 pases precisos reflejan una actuación sobria con el balón, sin asumir riesgos innecesarios y buscando aprovechar los espacios que deja el Inter cuando adelanta sus líneas.

Desde una posición más centrada, estuvo funcionando como ancla junto a Valverde, manteniéndose por delante de Konaté y Huijsen para cerrar las recepciones interiores de Barella y Çalhanoğlu. Una solución de emergencia que es una evidencia de que Mourinho no volverá a utilizar nunca más.

Cuando fue cambiado por Tchouaméni el Bernabéu le dedicó una pitada de esas que te dejan claro que el madridismo está harto de ti. No les gusta de lateral, donde nunca da la talla, pero es que ya ni siquiera un esfuerzo cambiado de posición es valorada. Futuro complicado el del inglés en Chamartín.

Vinicius se remanga y se lleva la bronca

Vinicius demostró ante el Inter un gran compromiso defensivo dentro del esquema de José Mourinho. El brasileño no se limitó a estirar al equipo por la banda izquierda y asociarse con Kylian Mbappé, sino que también participó activamente en el repliegue colectivo y ayuda al Real Madrid cuando el rival consigue superar la primera línea de presión.

La mejor demostración llegó con un robo providencial dentro del área. Hakan Çalhanoğlu se disponía a rematar ante Thibaut Courtois cuando Vinicius apareció en el último instante para quitarle el balón y evitar una ocasión clarísima del Inter. Una acción defensiva de enorme valor que refleja la implicación del brasileño.

Cuando fue cambiado, el Bernabéu le dedicó una pitada de esas que hacen daño. Pues como a Trent, más o menos. Le dolió a Vini, pero es que el Bernabéu no aguanta mucho más.

Sin lona de la Champions

Para muchos pasaría desapercibido, pero la realidad es que el Real Madrid-Inter de Milán no tuvo la tradicional lona con la pelota de las estrellas que hay en cada partido de la máxima competición continental. ¿El motivo? Problemas logísticos de la UEFA. Es decir, que alguien no hizo bien su trabajo y no hubo lona mientras sonaba el himno.

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