Marea de banderas caballas en el Santiago Bernabéu: «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!»

El estadio Santiago Bernabéu mostró su apoyo a Ceuta desplegando miles de banderas de la Ciudad Autónoma en el fondo sur del coliseo madridista y gritando el ya reconocido «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!». La imagen se produjo durante los prolegómenos del encuentro entre el Real Madrid y el Inter de Milán, correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Champions. Una demostración de cariño que convirtió las gradas madridistas en un escaparate de apoyo hacia todos los ceutíes.

Las banderas de Ceuta acompañaron a las habituales enseñas del Real Madrid y de España antes del comienzo del partido. Los aficionados quisieron aprovechar una de las grandes noches europeas de la temporada para lanzar un mensaje de unidad y respaldo. El gesto adquirió una enorme repercusión por producirse en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios más importantes y reconocidos del mundo, y durante el estreno del conjunto blanco en la máxima competición continental.

La escena también sirvió para despejar cualquier duda después de la polémica generada durante las horas anteriores. El Real Madrid se había visto obligado a emitir un comunicado oficial para cortar de raíz el bulo que estaba circulando por las redes sociales y algunos medios de comunicación. Varias publicaciones aseguraban que el club había dado indicaciones para prohibir el acceso al Bernabéu con banderas de España o de cualquiera de sus comunidades y ciudades autónomas.

La entidad madridista negó esas informaciones de manera categórica y las calificó como «rotundamente falsas». Además, recordó que su normativa sigue las directrices establecidas por la legislación vigente y que permite, como siempre ha hecho, la entrada de todas las banderas oficiales de nuestro país sin ninguna restricción.

La respuesta del Bernabéu terminó siendo contundente. Miles de banderas de Ceuta poblaron el fondo sur y ofrecieron una de las imágenes más emotivas de la jornada europea. El madridismo convirtió así los minutos anteriores al encuentro contra el Inter en una demostración pública de apoyo a la Ciudad Autónoma y en la mejor respuesta posible al bulo difundido durante las horas previas.