La Cartuja fue un clamor apoyando a Ceuta: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!»

El Betis convirtió el estadio de La Cartuja en un clamor en defensa de Ceuta. En los prolegómenos del partido de Liga entre el Betis y el Real Madrid, el club verdiblanco quiso mostrar públicamente su apoyo a la ciudad autónoma ante la grave crisis migratoria que atraviesa.

Sobre el terreno de juego fueron desplegadas dos enormes banderas: una de España y otra de Ceuta. Un gesto cargado de simbolismo que recibió inmediatamente la respuesta de las gradas. Los aficionados presentes en La Cartuja rompieron en una atronadora ovación para arropar a los ceutíes y reivindicar la españolidad de una ciudad que durante las últimas semanas se ha sentido abandonada por el Gobierno.

El homenaje no terminó con la exhibición de las banderas. La afición bética también quiso elevar la voz y señalar directamente al Ejecutivo por su gestión de la crisis. En distintos momentos se pudo escuchar el ya habitual «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», dirigido al presidente del Gobierno, al que una parte importante de la sociedad responsabiliza de la falta de firmeza ante Marruecos y de la desprotección de la frontera española.

La Cartuja también retumbó al grito de «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!». Un mensaje rotundo contra cualquier cesión y en apoyo a una ciudad golpeada por la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. El ambiente terminó de encenderse con un sonoro «¡Que viva España!», coreado por buena parte del estadio.

El beticismo se sumó así a las numerosas muestras de apoyo que Ceuta ha recibido desde distintos puntos de España. Miles de ciudadanos han salido a la calle para denunciar la gestión del Gobierno y reclamar más medios para la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de una respuesta contundente ante la presión ejercida desde Marruecos.

El fútbol volvió a convertirse en altavoz de una preocupación que trasciende lo deportivo. Antes de que el balón comenzara a rodar entre Betis y Real Madrid, La Cartuja habló con claridad: Ceuta no está sola y su defensa es una cuestión de todos los españoles.