Los Mossos denuncian al radical del Barcelona que agredió a Camavinga con una bandera en el Clásico

El radical del Barcelona que agredió con una bandera a Eduardo Camavinga en el Clásico ha sido denunciado por los Mossos d’Escuadra y se enfrenta a una multa que va de los 3.000 euros a los 60.000€. Tras identificarlo, al amparo de la Ley del Deporte, la policía autonómica catalana ha procedido a denunciarle por una infracción grave, en la que se incluye la prohibición de acceso a recintos deportivos entre seis meses y dos años.
En la identificación de este aficionado han intervenido también los servicios de seguridad del Barça. Se trata de un individuo perteneciente al grupo Grada 1957, ubicado en la zona de Gol Sur del Camp Nou. Desde esos sectores, además, se lanzaron objetos a los futbolistas del Real Madrid en la celebración del 1-2 marcado por Mbappé.
Camavinga, autor de la asistencia del tanto, fue abrazado por el resto de sus compañeros, acercándose a escasos centímetros de la grada y, los más radicales, no dudaron en intentar agredirles. Uno de ellos, ahora identificado y denunciado por los Mossos, le golpeó con una bandera durante la celebración. Eso sí, no le provocó daños físicos de ningún tipo, lo que hace que la infacción no pase a ser catalogada como «muy grave».
La Liga denunció los hechos y los puso en conocimiento del Comité de Disciplina y de la Comisión Antiviolencia. Ahora, los Mossos d’Escuadra han identificado al aficionado del Barça y han procedido a proponer su sanción. Esta se encuadra en el marco de la Ley del Deporte como una infracción grave, con penas cuantiosas en el apartado económico, puesto que las multas van desde los 3.000 a los 60.000 euros.
La propuesta administrativa incluye igualmente la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años para el denunciado, en una actuación desarrollada junto a los servicios de seguridad del propio club blaugrana, que traslada el expediente a su Comisión de Disciplina para aplicar las medidas correspondientes.
Además, la Liga también recogía en su denuncia 10 cánticos «que incitan a la violencia» o que tienen «un contenido insultante o intolerable» durante el Clásico. En esos cánticos se recogen insultos contra Mourinho y Cucurella, especialmente, además de contra el propio Real Madrid.
Así, «ese portugués, que hijo puta es» o «Cucurella hijo de puta» son algunos de los cánticos ofensivos que se denunciaban. Ambos se produjeron en, y así lo recoge el informe, los «sectores 20 al 24, e integrantes de la Grada Gol 1957», que «entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos». En este mismo sector también se cantó «madridista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta».