Los Mossos denuncian al radical del Barcelona que agredió a Camavinga con una bandera en el Clásico

El radical del Barcelona que agredió con una bandera a Eduardo Camavinga en el Clásico ha sido denunciado por los Mossos d’Escuadra y se enfrenta a una multa que va de los 3.000 euros a los 60.000€. Tras identificarlo, al amparo de la Ley del Deporte, la policía autonómica catalana ha procedido a denunciarle por una infracción grave, en la que se incluye la prohibición de acceso a recintos deportivos entre seis meses y dos años.

En la identificación de este aficionado han intervenido también los servicios de seguridad del Barça. Se trata de un individuo perteneciente al grupo Grada 1957, ubicado en la zona de Gol Sur del Camp Nou. Desde esos sectores, además, se lanzaron objetos a los futbolistas del Real Madrid en la celebración del 1-2 marcado por Mbappé.

Camavinga, autor de la asistencia del tanto, fue abrazado por el resto de sus compañeros, acercándose a escasos centímetros de la grada y, los más radicales, no dudaron en intentar agredirles. Uno de ellos, ahora identificado y denunciado por los Mossos, le golpeó con una bandera durante la celebración. Eso sí, no le provocó daños físicos de ningún tipo, lo que hace que la infacción no pase a ser catalogada como «muy grave».

La Liga denunció los hechos y los puso en conocimiento del Comité de Disciplina y de la Comisión Antiviolencia. Ahora, los Mossos d’Escuadra han identificado al aficionado del Barça y han procedido a proponer su sanción. Esta se encuadra en el marco de la Ley del Deporte como una infracción grave, con penas cuantiosas en el apartado económico, puesto que las multas van desde los 3.000 a los 60.000 euros.