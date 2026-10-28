Kroos se rinde a Mourinho tras el Clásico: «Tengo que elogiar su trabajo, hizo un gran planteamiento»

El planteamiento de José Mourinho en el Clásico del Camp Nou fue una de las grandes claves de la victoria del Real Madrid el pasado domingo. Así lo ha destacado Toni Kroos, que señala al técnico portugués como el gran artífice del vital triunfo del conjunto madridista en el feudo del FC Barcelona. «Tengo que elogiar el trabajo de Mourinho», ha iniciado el alemán su análisis de un partido en el que el, bajo su criterio, el Real Madrid jugó «excelente» a partir de un «gran planteamiento» desde el banquillo.

El ex futbolista merengue ha incidido en el historial reciente en el Clásico, que jugaba a favor de los culés en la previa del encuentro. «En los últimos dos años los Clásicos iban en la dirección del Barça. Así fue en los últimos seis o siete Clásicos y eso es lo que esperábamos antes del partido, donde el Madrid recibió una media de cuatro goles en esos encuentros», ha argumentado. En el cambio del conjunto blanco respecto a los enfrentamientos pasados, Kroos ha destacado el desempeño con balón, clave para hacer sufrir al Barcelona.

Entre los halagos del ex jugador al Real Madrid y su entrenador, Kroos ha remarcado la valentía con y sin balón en el planteamiento de José Mourinho: «Fueron muy valientes en el Camp Nou, lo que fue una gran diferencia respecto a los últimos Clásicos. Los delanteros respondieron. Incluso hubo fases en las que se defendió muy bien». El coraje de los merengue sorprendió a Toni Kroos después de que Raphinha igualara la contienda. «En ese momento, todos habríamos firmado el empate», ha reconocido.

El ex futbolista germano volvió a repetir la importancia del desempeño defensivo en el triunfo del Real Madrid, especialmente desde la pizarra de Mourinho. «Estuvieron bien colocados. A jugadores como Pedri o Raphinha se les notaba incómodos y les hicieron cometer errores que normalmente no cometen. El Madrid se llevó casi todos los duelos por ser más intenso, defendió como un equipo», ha continuado Kroos en el análisis del partido en su podcast.

Respecto al juego ofensivo de los blancos, la salida de la presión del FC Barcelona fue otra de las batallas tácticas en las que Mourinho se impuso a Flick. En ella fue clave Bernardo Silva, el acierto de Valverde y Cucurella desde los laterales o el juego de pies de Lunin; entre otros. «El Barcelona es el mejor equipo en cuanto a fútbol porque consigue dominar más que el Madrid, pero sufre mucho cuando no le sale la presión y tiene que defender. El Madrid encontró las soluciones para ganarles», ha señalado Kroos sobre la salida del equipo merengue.

Kroos manda un aviso a Vinicius

La sanción de cuatro partidos por su expulsión frente al Villarreal no permitió a Vinicius Junior disputar el Clásico. Kroos ha reconocido la importancia del brasileño, al que le hubiera gustado ver atacar la «espalda de Cancelo» y «hacerle mucho daño» durante el encuentro. Sin embargo, su ex compañero en el Real Madrid ha destacado el compromiso defensivo de Diomande y Bellingham y que Vinicius «tiene que defender» como lo hacen ellos.