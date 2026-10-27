En Alemania colocan a Mac Allister en el radar del Real Madrid: «Gusta a Mourinho»

El centro del campo continúa siendo una de las parcelas a reforzar para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. La lista de nombres vinculados al club merengue es extensa, pero algunos de ellos resuenan con más fuerza en el entorno madridista. Desde Alemania apuntan a uno de ellos, Alexis Mac Allister, entre los futbolistas que aparecen en el radar de José Mourinho para apuntalar la medular de su equipo.

El futbolista del Liverpool finaliza su contrato con los reds en junio de 2028, situación que mantiene alerta al Real Madrid y otros conjuntos de la élite europea. Campeón del mundo con Argentina en 2022, Alexis Mac Allister parece lejos de llegar a un acuerdo con el equipo de la Premier League a menos de dos años de la finalización de su vínculo contractual. El pasado mes, antes del encuentro de Champions ante el Atlético de Madrid, el centrocampista reconoció que no había recibido noticias del Liverpool respecto a su renovación.

El internacional argentino aseguró sentirse «muy triste» por este motivo, lo que activó la alarma de una posible salida del conjunto red. El reciente cambio de rumbo del Liverpool bajo el mando de Iraola, sumado a sus últimas actuaciones; con doblete en la remontada en Champions ante el Villarreal, pueden dar un giro a esta situación. Tampoco han trascendido avances en los últimos días, por lo que Alexis Mac Allister continúa sin sentarse a negociar con el Liverpool.

En este contexto surge el interés del Real Madrid en el centrocampista. De acuerdo con Sky Sports Alemania, Mac Allister está muy bien valorado entre la lista de posibles refuerzos en la posición. Además, el argentino es del gusto de José Mourinho y encaja en su sistema. Ante la amenaza de otra salida a coste cero en 2028 –como las que han protagonizado Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté en los últimos veranos- el Liverpool podría valorar un traspaso por el campeón de la Premier League en 2025.

En este contexto surge el interés del Real Madrid en el centrocampista. De acuerdo con Sky Sports Alemania, Mac Allister está muy bien valorado entre la lista de posibles refuerzos en la posición. Además, el argentino es del gusto de José Mourinho y encaja en su sistema. Ante la amenaza de otra salida a coste cero en 2028 –como las que han protagonizado Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté en los últimos veranos- el Liverpool podría valorar un traspaso por el campeón de la Premier League en 2025.

La reconversión de Valverde abre un hueco en la medular

El Real Madrid cuenta con seis centrocampistas en rotación esta temporada. Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler y Eduardo Camavinga; además de un Thiago Pitarch sin minutos hasta la fecha. Varios de ellos se han desempeñado en otras posiciones este curso. En especial, un Jude Bellingham ya establecido como ’10’ y Arda Güler, con minutos en banda derecha y en la mediapunta. A ellos se ha sumado recientemente Fede Valverde. Con el capitán merengue en el lateral diestro, las piezas han encajado para Mourinho.

La reconversión del uruguayo al carril derecho, en el que le ha ganado la partida a Dumfries y Trent, deja la medular falta de efectivos en caso de una hipotética lesión. La llegada de Alexis Mac Allister sumaría una pieza de nivel al centro del campo que, además, imprimiría de carácter competitivo y experiencia a un equipo que ya invirtió en estas fortalezas el pasado mercado con los fichajes de Cucurella y Bernardo Silva.