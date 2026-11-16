Vinicius confiesa los motivos de su bajón en el Real Madrid: «Terminé entrenando menos que en los últimos años»

Vinicius se sinceró como pocas veces lo había hecho al hablar de su situación en el Real Madrid. El brasileño compareció ante los medios de comunicación en la previa del amistoso que enfrentará a Brasil con Singapur y reconoció los motivos que le han llevado a no ofrecer su mejor versión en este inicio de temporada. El madridista admitió que entrenó menos de lo habitual durante el verano y confesó que todo lo relacionado con su renovación y el interés de otros clubes le terminó pasando factura.

«Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años», reconoció Vinicius.

El brasileño también admitió que toda la incertidumbre que rodeó a su futuro durante el verano pudo afectar a su rendimiento. «Esto puede haber afectado mi inicio de temporada. Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga», explicó.

Pese a su discreto comienzo de curso, Vinicius recordó que la pasada temporada tampoco comenzó ofreciendo sus mejores cifras goleadoras. «Hasta diciembre, sólo había marcado cinco goles. Luego, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, evolucionando, porque, en el momento más decisivo de la temporada, siempre estoy ahí», aseguró.

El madridista también recurrió a Cristiano Ronaldo y Messi para explicar lo complicado que resulta mantener la regularidad durante tantos años. «Creo que sólo Cristiano Ronaldo y Messi lo han logrado durante tantos años, alcanzando las mismas cifras. Soy humano, cometo errores a menudo, pero siempre intento mejorar. Intento comprender mejor el fútbol, el día a día, pero tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida», afirmó.

Vinicius tampoco quiso escudarse en el arbitraje para justificar la derrota de Brasil contra Japón, encuentro en el que marcó dos goles. «La culpa siempre es nuestra, de los jugadores. Podríamos haber hecho más», reconoció el brasileño, que entiende las críticas que está recibiendo su selección tras el fracaso en el Mundial.

El extremo también hizo autocrítica sobre su rendimiento con Brasil y confesó que tardó en entender la exigencia que supone vestir la camiseta de su país. «En la selección, los amistosos son como el Mundial, y tengo que estar preparado. A los aficionados no les importa que sea sólo un amistoso. Tengo que salir ahí, marcar goles y hacer que el equipo gane», explicó.

Vinicius, que disputará el próximo Mundial con 30 años, también se mostró dispuesto a asumir galones para liberar de presión a los más jóvenes, como Endrick o Estevao. «La mayor responsabilidad me corresponde a mí porque tengo más experiencia, porque soy uno de los mejores del mundo», aseguró.

Por último, el madridista se deshizo en elogios hacia Carlo Ancelotti, con el que se ha reencontrado en la selección brasileña. «Siempre le he tenido un gran cariño. Cambió mi historia en el Real Madrid y en el fútbol. Siempre me defendió y me guió de la mejor manera. Cuando supe que venía a la selección, me alegré porque sabía que mis números mejorarían», sentenció.