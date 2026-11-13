El plan de Mourinho y Ancelotti para recuperar a Vinicius

Mourinho quiere que Vinicius vuelva a jugar con menos peso encima y Ancelotti puede ayudarle desde Brasil. El portugués lleva días trabajando con el extremo en el plano mental, mientras el italiano le ofrece algo que le ha faltado en el Real Madrid durante su sanción de cuatro partidos en la Liga. Continuidad. En Brasil conserva la confianza del seleccionador y un papel protagonista. En Valdebebas, donde el equipo ha encadenado victorias y ha encontrado un once que funciona, Mourinho tendrá que decidir cómo darle sitio cuando regrese del parón.

El momento del Real Madrid explica la dificultad. Mientras Vinicius cumplía su castigo por la expulsión contra el Villarreal, el equipo ganó, mejoró con balón y encontró en Diomande una solución por la izquierda. El marfileño ha aprovechado sus oportunidades y ha dado al entrenador margen para elegir. El brasileño volvió al once en Champions contra el AEK, en Atenas, pero terminó sustituido sin marcar. En Mestalla cumplió el último partido de sanción. Ahora puede volver a competir en la Liga y Mourinho tiene más opciones que cuando empezó el castigo.

Mourinho quiere que vuelva a encarar

En el vestuario hablan de «mucho trabajo mental» con Vinicius. El objetivo es que vuelva a jugar suelto. Que pida el balón después de perderlo, encare otra vez al lateral si el primer regate falla y siga dentro del partido aunque una jugada salga mal. En un extremo que vive de insistir, recuperar esa naturalidad puede pesar tanto como acertar en el primer duelo.

Mourinho le ha respaldado públicamente y su posición deportiva pasa por las necesidades del equipo. El Real Madrid ha ganado orden durante estas semanas y el entrenador quiere conservarlo. Por eso, el regreso de Vinicius plantea una cuestión que va más allá de quién ocupa la banda izquierda. También importa cómo se coordina con los compañeros para presionar, qué hace cuando el equipo pierde la pelota y dónde puede recibir para hacer daño. El portugués quiere recuperar su desborde dentro de un once que ya ha aprendido a competir sin él.

Ancelotti le da continuidad

En Brasil, Vinicius llega a un vestuario en el que su papel está claro. Ancelotti cuenta con él como una de las referencias de su ataque y le concede la paciencia de quien ya conoce lo que puede dar. En el Real Madrid, el italiano le dio continuidad en el tramo en el que pasó de ser un extremo capaz de desbordar a un futbolista capaz de decidir grandes partidos. Ahora vuelve a ofrecerle tiempo sobre el campo para que recupere sensaciones.

Los amistosos ante Japón y Singapur le dan dos oportunidades para volver a competir con ese respaldo. Para Vinicius, poder enlazar partidos tiene un valor especial después de un mes en el que ha alternado las noches de Champions con las ausencias en la Liga. La confianza de Ancelotti se traduce en la posibilidad de jugar, equivocarse y volver a intentarlo en el siguiente ataque.

La vuelta a Valdebebas

Mourinho recibirá a Vinicius con la sanción cumplida y con la banda izquierda más disputada. Si el brasileño vuelve del parón con ritmo y confianza, el entrenador tendrá más argumentos para incorporarlo a un equipo que llega lanzado. Diomande seguirá siendo una opción y el portugués podrá elegir según lo que pida cada partido.

Ancelotti puede darle a Vinicius los minutos que le han faltado. Mourinho tendrá que encontrar la forma de aprovechar lo que traiga de Brasil sin perder el equilibrio que tanto le ha costado conseguir. El primer paso para el brasileño está en el césped con su selección. El siguiente le espera en Valdebebas.