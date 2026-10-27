China «toma nota» de las disculpas de Mbappé y Tebas tras la amenaza de acabar con las retransmisiones de la Liga

China Media Group (CMG) ha respondido a las disculpas públicas de Kylian Mbappé y Javier Tebas tras la amenaza de acabar con las retransmisiones de los partidos de la Liga en el país asiático. La corporación de medios de comunicación del Gobierno de China ha emitido un comunicado, en nombre de uno de sus portavoces relevantes, en el que señala haber «tomado nota» de las recientes declaraciones del futbolista del Real Madrid y el presidente de la Liga. Por otro lado, la CMG ha advertido que se mantendrá alerta respecto al fútbol español.

La polémica surgió a raíz de que Kylian Mbappé comentara tras el Clásico que se divertía junto a sus amigos con los memes publicados en redes sociales que le comparaban con «un dictador chino». Estas palabras, en referencia a Mao Zedong, ex líder de China, provocaron un auténtico terremoto. El galo perdió sus patrocinios en el país asiático y puso en riesgo la continuidad de las retransmisiones de la Liga en China. Mbappé no tardó en reaccionar y publicó un comunicado en la mañana del martes en el que reconoció que sus palabras fueron «desafortunadas».

El comentario, difundido en las redes sociales del ’10’ madridista en francés, chino e inglés, trató de apagar el incendio. «Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparecía. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo», señaló en primera instancia. Al ver peligrar los ingresos televisivos de la Liga en el país, Javier Tebas condenó las palabras de Mbappé. En nombre de la competición, lamentó «profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos» y delegó toda la responsabilidad en el futbolista.

Las palabras de Mbappé sí parecen haber aliviado las tensiones entre el fútbol español y China, de acuerdo con el comunicado de la su corporación de radio y televisión estatal. «Con respecto a la disculpa pública de Mbappé por sus comentarios inapropiados sobre China, un portavoz relevante del Grupo de Medios de China declaró que han tomado nota de la información correspondiente», ha iniciado la declaración difundida por la CMG.

🇨🇳🐸 ÚLTIMA HORA: La CMG china emite un comunicado en el que reacciona al perdón de Mbappé: «Con respecto a la disculpa pública del jugador del Real Madrid de La Liga, Mbappé, por sus comentarios inapropiados sobre China, un portavoz relevante del Grupo de Medios de China declaró que han tomado nota de la información correspondiente: «Escuchamos lo que dicen y observamos lo que hacen. Esperamos que La Liga, el Real Madrid y el propio Mbappé realmente aprendan una lección de esto, ofrezcan una disculpa sincera y rectifiquen sus errores para no volver a cometerlos.»» Parece que se abre la puerta a que continúen las retransmisiones de La Liga en la República Popular. — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) October 27, 2026

Pese a aceptar las disculpas, el país asiático ha lanzado un ultimátum a Mbappé y la Liga: «Escuchamos lo que dicen y observamos lo que hacen. Esperemos que La Liga, el Real Madrid y el propio Mbappé realmente aprendan una lección de esto, ofrezcan una disculpa sincera y rectifiquen sus errores para no volver a cometerlos». Unas palabras que ponen sobre aviso al fútbol español, pero que apuntan a acabar con el veto momentáneo tanto al futbolista como a la competición.