El vídeo de Mbappé en el que habla de Mao como dictador que ha generado el veto a la Liga en China

Mbappé ha provocado un terremoto entre la Liga y China. El futbolista francés ha cabreado mucho al gobierno asiático después de confesar la burla que ha tenido con sus amigos estos últimos días con un meme suyo en el que le comparaban con el ex líder Mao Zedong. Un comentario que derivó en el veto de las emisiones de la competición española y que rápidamente hizo que tanto Tebas como el propio Kylian saliesen a pedir perdón.

Y la base radica en un vídeo que circuló este lunes durante la gala del Balón de Oro cuando un periodista le preguntó sobre cuál era el meme que más gracia le estaba haciendo actualmente. Su respuesta hizo estallar la bomba: «Hay un montón. Ahora circula uno mucho de mi cara con los dictadores chinos que mis amigos utilizan mucho para mandarme cuando jugamos a la Play», dijo.

Horas más tarde, y ante el revuelo que ocasionó por el hecho de que también perdiera su publicidad en China tras retirarse todos sus anuncios. «Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparecía. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y por su historia, y lo lamento sinceramente», comentó.

Un meme que ya ha sumado millones de visualizaciones en apenas unas horas a raíz de la denuncia de China. Tebas quiere firmar la paz para evitar perder un potencial comercial de la Liga y todo dependerá del próximo movimiento que hagan los asiáticos, si levantar el veto o mantenerlo en un caso que genera mucha controversia. «No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Trabajaremos sin descanso, en diálogo con las autoridades y nuestros socios en China, para superar esta situación y preservar la confianza mutua», dijo el presidente de la Liga.