El Racing le declara la guerra a la reventa para recibir al Real Madrid: expulsará a los socios que pille

El Racing está disfrutando de su regreso a la Primera División y ningún aficionado quiere perderse un partido en El Sardinero. Los de José Alberto López se enfrentarán al Real Madrid este domingo. El club agotó este lunes las 4.000 entradas disponibles para el encuentro, tras menos de dos horas de la apertura de la venta general. Sin embargo, el equipo ha detectado que algunos socios están revendiendo sus abonos y confirma que expulsará a los responsables de forma inmediata.

La directiva priorizó la venta a los más de 18.000 abonados, además de las personas que cuentan con el carnet de Simpatizante. Ambos grupos tuvieron acceso directo a ls venta anticipada, a través del Portal del Abonado. El cuadro cántabro trató de poner precios económicos, desde 50 hasta 120€ (incluso más bajos para tarifas Junior e Infantil). Sin embargo, en las páginas habituales de reventa se han publicado precios muy superiores.

El Real Madrid supone un gran reclamo para el público, tanto nacional como internacional. El equipo jugarán su próximo partido después de ganar el Clásico. Además, el conjunto blanco no juega contra el Racing desde febrero de 2012, donde los de Chamartín se impusieron 4-0 en Santiago Bernabéu. Curiosamente, José Mourinho también estaba en el banquillo aquel día.

El club de Santander se ha puesto manos a la obra para resolver la situación. Según apunta AS, el cuadro verdiblanco está investigando a todos los socios que están revendiendo sus abonos. Además, confirman que la infracción supondrá la expulsión inmediata.

El Real Madrid quiere mantenerse en la senda de la victoria

Los de Mourinho saben que tienen la oportunidad de mantenerse al acecho del Barcelona tras ganar el Clásico. La victoria fue muy importante para el equipo, que logró romper la racha invicta del conjunto blaugrana. El entrenador deberá tener en cuenta el descanso de los jugadores, que también tendrán que medirse ante el AEK Atenas en Champions. El viaje a Grecia supone un importante desgaste.