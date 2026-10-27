Tavares enseña al Real Madrid a arrollar sin triples

Este Real Madrid no necesita puntería desde el triple para arrollar a sus rivales. En un partido en el que bajaron las estadísticas tanto de encestes como de intentos desde el perímetro (12/29), los blancos se sujetaron en el esfuerzo de Edy Tavares para terminar ganando con solvencia al Baskonia y firmar su novena victoria seguida (86-104). La de este martes es la sexta por encima de los 100 puntos. Todas en los últimos siete encuentros.

Con Théo Maledon (19 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 16 de valoración) y Mikael Jantunen (13 tantos y 14 créditos) al frente de las operaciones en la primera parte y la fuerza del pívot caboverdiano en la segunda, el Real Madrid logró su tercera victoria consecutiva como visitante, algo que no conseguía desde abril de 2025: Milán, Maccabi en Belgrado y Vitoria.

Pese a tramos de relativa igualdad en el marcador, los de Pedro Martínez se sintieron muy superiores durante todo el choque a un Baskonia encaminado a la autodestrucción. Y en buena parte fue gracias a Tavares, que, además de anotar 10 puntos, se convirtió en el máximo reboteador ofensivo de la historia de la competición con sus 12 capturas.

También fueron importantes para el triunfo Damian Jones (13 puntos, 5 rebotes y 15 de valoración) y un Timothé Luwawu-Cabarrot (14 tantos y 11 créditos) que no se dejó intimidar por la presión de su antigua casa. La afición del Buesa Arena pitó y sacó pañuelos hacia la directiva a modo de protesta por el despido de Paolo Galbiati durante varios minutos antes del balón al aire y al final del partido. El enfado es mayúsculo… y entendible: seis derrotas seguidas y la quinta desde la llegada de Velimir Perasovic al banquillo. El serbio, en su cuarta etapa como técnico baskonista, aún no conoce el triunfo.

El Real Madrid salió al parqué dispuesto a darse otro homenaje, aunque esta vez sería de diferente manera a los que se había acostumbrado. Igual de efectiva para volver a superar los 100. El equipo blanco firmó un parcial de 19-30 en el primer cuarto y avisaba con irse de nuevo a la centena. No arrancó fino el equipo blanco desde el exterior tras su semana de récords triplistas, pero se gustó en acciones de alto nivel como el alley-oop de Jones a pase de Facundo Campazzo y cogió confianza para empezar a enchufar triples en el inicio del segundo periodo.

Chuma Okeke y Maledon abrían la veda para colocar la máxima de 17 puntos y Pedro Martínez aprovechaba el contexto para hacer debutar a Max Shulga en la Euroliga. El ucraniano entró en la convocatoria en lugar de Nick Smith (baja por molestias en el pie derecho) y lo hizo por delante de Sergio Llull, pero no tuvo brillo en sus primeros cinco minutos en la competición: -3 de valoración.

Kobi Simmons (14 de sus 17 puntos en la primera parte) espoleó a los de Perasovic con un gran inicio de cuarto y el Real Madrid sufrió una pequeña desconexión que Baskonia penalizó ofensivamente, pero no fue capaz de cerrar el aro y la diferencia al descanso se quedó en +10 para los blancos gracias a la facilidad de cara a canasta de Maledon y Jantunen. El finlandés fue decisivo para frenar el parcial vitoriano.

La segunda parte fue la de Tavares. Y la de Alberto Abalde (8 puntos con 2 triples, 5 asistencias y 14 de valoración). El Real Madrid se imponía dosificando energías en su larga rotación y celebraba su novena victoria seguida antes de recibir al Fenerbahce el próximo jueves en el Palacio (20:45 horas). Será su primer test de nivel en casa en la Euroliga.