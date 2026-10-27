El Comité de Árbitros cambia de criterio con las manos para proteger al Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha demostrado su doble criterio con las manos al defender que la que hizo Balde en el Clásico no era punible (no había que pitar penalti, como así se decidió en el partido), pero en cambio defendió que la de Cucho Hernández en el Betis – Barcelona de hace tan sólo una semana sí era para pitarla. Y ambas son muy parecidas.

En su programa Tiempo de Revisión, el CTA dice que esa jugada de Balde en el Clásico no era penalti. «Posición natural, mano abajo y posición natural, la tiene abajo», dijo Martínez Munuera en el momento de la acción, en un audio publicado por la RFEF. En su explicación, el Comité dice que «Balde y Mbappé pugnan mutuamente en la disputa del balón», que «el balón impacta en el brazo del defensor de forma fortuita» y que «el brazo está en posición natural por la dinámica de la acción». Es decir, que la mano no era punible y que no había que pitar penalti.

Sin embargo, este mismo CTA, también hace una semana en Tiempo de Revisión, sí consideró que la mano de Cucho Hernández en el Betis – Barcelona era para pitarla y, por tanto, para anular el gol (obra de Lo Celso) que el conjunto sevillano hizo a los culés y que suponía el 2-2, anulado por esa mano.

Entonces, el Comité explicó que lo que hizo Cucho Hernández sí era mano: «movimiento deliberado del brazo hacia el balón, la mano es punible».

Se da la circunstancia de que ambas manos, la de Balde en el Clásico y la del Cucho en el Betis – Barcelona, son prácticamente iguales. Ambos tocan el balón con la mano y tocan el esférico con la mano (más concretamente con el brazo) por estar peleando con un rival. O las dos son pitables o ninguna, pero que una sí y otra no es cambiar el criterio… casualmente para favorecer al Barcelona.

Como bien especifica el CTA en la acción del Clásico en la que dicen que no es penalti porque «Balde y Mbappé pugnan mutuamente en la disputa del balón», también podrían haber dicho lo mismo de la jugada del duelo ante el Betis, explicando que si Cucho Hernández tocó el balón con la mano (justificación para anular ese gol) fue porque fue empujado por Gerard Martín. Pero no, entonces no dijeron eso y sí consideraron que la mano era punible.