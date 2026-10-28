Accidente de tren en Urda

El Real Madrid se solidariza con las víctimas de la tragedia ferroviaria en Toledo: «Nos unimos al dolor»

Se han registrado más 40 fallecidos

Nueva tragedia ferroviaria: al menos 46 muertos tras el choque de un Iryo y un AVE en Urda (Toledo)

Accidente de tren en Urda, Toledo
Accidente de tren en Urda, Toledo (Getty)

España entera se ha despertado con una noticia completamente estremecedora. Un colisión entre un tren de Iryo con uno de AVE a la altura de la localidad toledana de Urda ha dejado al menos 46 muertos, según informa Protección Civil. Además, hay decenas decenas de heridos en diferentes estados. El Real Madrid no ha tardado en pronunciarse y ha emitido un comunicado para las víctimas.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. desea expresar su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente.

El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todos aquellos que están trabajando en las labores de asistencia, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de enorme tristeza.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias