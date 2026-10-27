Pau Quesada, antes de medirse al Bayern en Champions: «La remontada nos da un plus, sabemos cómo hacerles daño»

El Real Madrid llega a Alemania exigido, contra el Bayern de Múnich en Champions League, pero con «un plus anímico» tras la remontada ante el Tenerife. Pau Quesada ha comparecido con Elisa Senss. El técnico sabe que están prácticamente obligadas a ganar a domicilio, en una competición en la que aún no han sumado de tres. Reconoce que «es muy importante» ganar en Múnich y confía plenamente en poder hacerlo: «Tenemos identificado cómo hacerles daño, atacar su bloque y la espalda de la línea defensiva».

El técnico ha calificado el choque entre el Real Madrid y el Bayern como «emocionante» y como un «partido histórico», al ser el primero entre dos de los clubes con más solera a nivel continental. «Seguro que nos enfrentaremos mucho en Champions League», afirmaba, antes de comenzar a analizar a su rival.

«Desde el 4-4-2 intentan ser muy presionantes, tienen rasgos muy marcados y diría que algunos comunes. Nos va a exigir una versión muy buena nuestra. Es un bloque que reproduce muy bien lo que quieren hacer. Es un equipo que conocemos, con Dallmann yendo dentro y Bühl desde perfil izquierdo, sabemos cómo intentan crear peligro», apuntaba sobre el conjunto bávaro.

Las blancas llegan tras imponerse por 3-2 al Tenerife, tras ir perdiendo por dos goles: «Anímicamente muy bien, la remontada del otro día te da un plus en lo anímico y lo mental. Físicamente, creo que podemos hacer un partido al nivel de físico que nos va a exigir el Bayern. Alguna jugadora arrastra algún problema, pero a ver cómo están hoy. Esperemos que lleguen bien».

«Es muy importante llevarnos los tres puntos. Sabemos el rival que tenemos enfrente, la atmósfera y dónde jugamos, pero queremos ganar», afirmaba Quesada sobre la importancia de sumar la primera victoria en Champions. Señalaba, además, que «sería equivocarnos mirar más allá» de este partido: «Vamos a ir partido a partido y eso vamos a hacer mañana».

El Bayern pone a prueba al Madrid en Champions

Quesada ha incidido en lo importante de hacer un buen partido a nivel defensivo, donde están teniendo muchos despistes que están costando caros: «Estamos encajando en situaciones puntuales, balón parado, penaltis… Esto no se puede dar ante un equipo como el Bayern; hay que mejorar detalles a nivel de estructura y táctico»

Habló sobre las tres futbolistas de su equipo alemanas: Senss, Frohms y Däbritz. «Son tres jugadoras que tienen un rol distinto en el campo, pero son tres figuras que nos aportan mucha estabilidad, balance y equilibrio, tanto en lo futbolístico como en lo mental. Coinciden en ese perfil. Tienen un nivel técnico muy alto y esa mentalidad».