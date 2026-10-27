Cucurella reta a Baena a un combate de boxeo en ‘La Velada de Ibai’: «Le reviento»

El Real Madrid se desplazó hasta la gala del Balón de Oro, que se celebró en Londrés. Cucurella asistió al acto y quedó en el 18º puesto. El famoso streamer español, Ibai Llanos, también estuvo presente en el evento y habló con varios jugadores sobre una posible participación en su popular evento de boxeo, La Velada del Año. El lateral sorprendió a propios y extraños al retar de forma directa a Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid.

La propuesta fue contundente. El campeón del mundo dejó claro que ganaría a su compañero de selección: «Contra Baena, amigo mío pero es un tío que saca lo peor de mí. Le reviento». El colchonero no se arrugó y ya le ha contestado: «Cuando quieras, sitio, día y hora».

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El recibimiento del comentario de el ex del Villarreal ha sido inmediato. La publicación lleva dos horas subida y su intervención cuenta con más de 50.000 ‘me gustas’. Además, sería una oportunidad para llevar el famoso derbi madrileño al ring. Sin duda, los aficionados del Real Madrid y el Atlético de Madrid tendrían un buen motivo para seguir el evento.

Ibai Llanos le hizo la misma pregunta con jugadores actuales como Mbappé, Unai Simón, David Raya, Luis Díaz, incluso a Luis de la Fuente. Algunos cruces serían un gran reclamo para el público, como un duelo entre Ronaldo Nazario y Figo, que bromearon con un posible cruce. Sin embargo, estas propuestas tienen un tono más anecdótico.

En qué consiste ‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos

El streamer ha creado un macroevento que contiene peleas de boxeo entre aficionados, protagonizadas por personas famosas en distintas plataformas. Además, entre cada combate hay conciertos de artistas de talla internacional. El espectáculo crece año a año y ya lleva seis ediciones. La última fue en julio de 2026 y se celebro en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.