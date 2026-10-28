Laporta convoca un gabinete de crisis en la Catedral de Tarragona tras los últimos resultados del Barça

Joan Laporta ha convocado a la junta directiva del Barcelona después de las dos últimas derrotas ante PSG y Real Madrid. El presidente culé se llevará a los miembros de su ‘senado’ a la Catedral de Tarragona, donde realizarán una ofrenda, y después la reunión se celebrará en el seminario del Arquebisbat. En esta junta se tratarán temas económicos y del estadio, además de poner el foco en la situación del primer equipo después de los dos traspiés de la última semana.

Después de un inicio de temporada con pleno de victorias y buen juego, el Barcelona se ha dado de bruces con la realidad después de sufrir dos derrotas ante los dos primeros rivales de pedigrí que se ha enfrentado. El PSG bajó a la tierra al conjunto culé y le demostró que no está preparado para asaltar los cielos en Europa y, días después, el equipo de Mourinho le volvió a dar un sopapo de realidad recortando distancias en Liga y, lo más importante: el conjunto culé perdió la oportunidad de no sentenciar a su rival acérrimo.

Horas después de la derrota en el Clásico en el Camp Nou, se llevaron otra pequeña decepción después de ver cómo Lamine Yamal quedaba tercero en la clasificación del Balón de Oro por detrás de Kylian Mbappé y Harry Kane, que finalmente se acabó llevando el galardón al mejor futbolista del año después de ganar la Bota de Oro, la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Ofrenda y gabinete de crisis en Tarragona

Así que, después de una semana de malas noticias para el Barcelona, Joan Laporta se llevará a su Junta Directiva a la Catedral de Tarragona para celebrar una ofrenda y, posteriormente, la reunión con los dirigentes culés se celebrará en el seminario del Arquebisbat. Según informó el Diario de Tarragona, el presidente del Barcelona ha aceptado el ofrecimiento de la Archidiócesis que encabeza el arzobispo Joan Planellas y por ello la junta se desplazará a este lugar.

En este gabinete de crisis se tocarán temas económicos, del nuevo estadio y también se tratará la actualidad del primer equipo después de las dos derrotas sufridas de forma consecutiva ante el PSG y Real Madrid, que han dejado claro que al equipo de Hansi Flick le faltan refuerzos para poder aspirar a ganar la Champions League, el gran objetivo culé para esta temporada que arrancó de forma notable y en la que se han llevado un golpe de realidad.

Antes de la Junta Directiva, este jueves 29 de octubre el Barcelona realizará una ofrenda a partir de las 10:00 horas junto al arzobispo en la Capilla de la Mare de Déu de Montserrat, también conocida como la Capilla de la Encarnación. Después, tanto el arzobispo Joan Planellas como Joan Laporta pronunciarán un parlamento desde el Altar Mayor. Después, el club culé celebrará su particular gabinete de crisis.