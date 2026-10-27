Laporta y Ceferin suman otro acercamiento tras el informe del ‘caso Negreira’ enviado por el Real Madrid

Barcelona y UEFA están cada vez más cerca. Joan Laporta y Aleksander Ceferin se volvieron a encontrar y reunir en la gala del Balón de Oro en Londres, tras hacerlo previamente en el Parque de los Príncipes la pasada semana para el PSG – Barcelona de Champions. Y todo ello en el contexto del estudio que hace la UEFA del informe de 50.000 páginas que envió el Real Madrid por el caso Negreira.

Ceferin, presidente de la UEFA, estuvo presente en el Parque de los Príncipes para ver el gran partido de Champions entre PSG y Barcelona. Sin duda, uno de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en el fútbol europeo. El presidente estuvo en el palco de autoridades junto a Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG y de EFC, y Joan Laporta. Pero durante el partido no se dejó ver junto a ambos presidentes, por lo que no hay imágenes oficiales de los tres juntos en el estadio. Fuentes internas del club azulgrana confirmaron la presencia de Ceferin.

Una presencia que no genera sorpresa porque realmente este PSG – Barcelona fue el gran partido de esta fase de liga de la Champions, y no es extraño ver a Ceferin presenciar en directo este tipo de partidos. Pero la realidad es que la relación entre Al Khelaifi y el presidente de UEFA es muy cercana y excepcional, y en ese triángulo con el presidente culé, las relaciones cada vez son mejores. Ceferin ya estuvo en un Barcelona – PSG de 2025.

Al igual que ocurre con el Real Madrid, las relaciones del Barcelona con la UEFA han mejorado mucho tras dejar atrás el proyecto de la Superliga. Pero ahora hay otro caso en el horizonte, y ese es el caso Negreira. El club madridista envió un informe de 50.000 páginas con el objetivo de que el Barça acabe sancionado.

Acercamiento entre Barcelona y UEFA

La UEFA, además, emitió un comunicado señalando que recibió dicho informe: «La UEFA confirma que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad considerable de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado caso Negreira)».

Pero la realidad es que los acercamientos entre Laporta y Ceferin parecen continuos desde el envío de ese informe. Ya se vieron las caras a primeros del mes de octubre en Copenhague, en la Asamblea General de la EFC. También hay que recordar que la UEFA le otorgó al club azulgrana la celebración de la final de la Champions de 2029, que se disputará en el Camp Nou.

Todo ello se suma también a la unión que tuvieron Laporta y Ceferin este lunes en Londres, donde ambos acudieron a la gala del Balón y se sentaron al lado. Sonrientes, escenificaron también en ese importante evento las buenas relaciones que tiene ahora el Barcelona con la UEFA. Un movimiento de Laporta que claramente tiene como objetivo que el máximo organismo del fútbol europeo levante la mano y no les sancione por el caso Negreira.

Por lo que todo hace indicar que las relaciones son más que buenas. Y ya llevan así varios años, con algunas circunstancias que han favorecido al club blaugrana, como la sanción por incumplir el fair play financiero con una multa que empezó en los 80 millones y acabó en 15. O cuando jugaron la misma fase de liga en Montjuic y Camp Nou, a pesar de que la normativa del organismo europeo lo impedía.