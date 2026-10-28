La pareja de Cucurella iba en el tren justo después del accidentado: «Estoy en shock, todo mi apoyo a las víctimas»

Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, está en shock tras el accidente ferroviario. La influencer desveló en sus redes que iba camino a Málaga justo en el tren de detrás del que sufrió el accidente. Ella se encuentra en perfectas condiciones, su tren no ha sufrido ningún daño, pero aprovechó su altavoz para solidarizarse con las víctimas y compartir los teléfonos habilitados por Renfe e Iryo para atender a los afectados por el accidente.

«Iba camino a Málaga en el tren de detrás, estoy en shock. Todo mi apoyo a familiares y amigos de las víctimas», publicó la pareja del futbolista del Real Madrid en la historia de su perfil oficial de Instagram. Claudia compartió una foto en la que aparecen los teléfonos para los afectados por el accidente: Renfre: 900 10 10 20 e Iryo: 900 001 403. También muestra el de los Servicios de Emergencia de Castilla-La Mancha: 900 122 112.

El accidente entre el tren AVE y el Iryo en Urda ha dejado al menos 50 muertos y 40 heridos graves hasta el momento. Al parecer, el origen del accidente se debe a un fallo del sistema de seguridad en la red, que no se renueva desde los años 80.