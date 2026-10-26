El mensaje de Mourinho a Lamine: «El chico es listo, ha intentado todo para que le saquen amarilla a Cucurella»

José Mourinho habló de Lamine Yamal tras el Clásico. A pesar de su mal partido, gracias al buen partido de Cucurella, que le anuló por completo, el técnico del Real Madrid elogió el talento del futbolista del Barcelona. «Es muy bueno, muy difícil y, además de bueno, es listo», señaló el portugués, que también se rindió a su lateral: «Cucurella ha hecho un gran trabajo».

Entre Cucurella y las ayudas de sus compañeros frustraron a la estrella del Barcelona. Lo tenían todo muy bien estudiado y el trabajo en equipo salió a la perfección. Consiguieron frenar a uno de los mejores jugadores del mundo. Mourinho destacó en sala de prensa tras el partido que, además de ser «un gran jugador», es «inteligente», porque intentó que le sacaran amarilla a Cucurella en varias ocasiones, pero el madridista aguantó muy bien.

«Tenemos dos laterales izquierdos de alto nivel, lo que me permite dosificar las cosas un poco. Carreras jugó el último partido y ha permitido a Cucu estar fresco para este partido. Cucurella jugó contra un gran jugador, que es su compañero, y ha hecho un gran trabajo», comenzó diciendo el técnico de Setúbal.

«Digo siempre que solo entiendo lo buenos que son los jugadores cuando los veo delante mío. Por televisión me falta alguna cosa. A diez metros de mí entiendo la calidad de los jugadores», agregó, antes de señalar que Lamine «es muy bueno, muy difícil y, además de bueno, es listo. Ha intentado todo para que le saquen amarilla a Cucu, pero ha aguantado muy bien con un Diomande que poquísimas veces les ha dejado a él y a Cancelo conseguir superioridad. Es el partido más difícil que ha tenido Cucu contra un chico que es muy bueno».

El trabajo de Cucurella fue excelente. El lateral sacó un sobresaliente en su primer duelo contra su compañero de la selección española. Se comió a Lamine y le hizo tragarse sus palabras en el Mundial, cuando dijo que sería titular en el primer Clásico, pero que en el segundo sería suplente porque se lo iba a comer. Y pasó todo lo contrario. Yamal pasó desapercibido en el encuentro del Camp Nou.