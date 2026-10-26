Cancelo ve otro Clásico: «Fuimos superiores al Real Madrid»

El Real Madrid se ha llevado el primer Clásico de la temporada tras el 1-2 en el Camp Nou. El conjunto blanco ha logrado imponerse tras un doblete de Mbappé, que ha desatascado el partido tras una jugada espectacular entre Bellingham y Camavinga. Los culés han sido bastante honestos tras el encuentro, pero Joao Cancelo ha mostrado una visión distinta en rueda de prensa.

Hansi Flik y Pedri asumieron que necesitaron más para batir a los de José Mourinho. Sin embargo, el lateral piensa que no merecieron la derrota: «Fuimos superiores en mi punto de vista. Pero esto es el Madrid, tienen pocas ocasiones y te hacen gol, pero yo creo que en general fuimos mejor equipo y hay que reaccionar. Ahora tenemos el partido contra el Alavés la próxima semana y vamos a ver los errores que cometimos».

«Fuimos superiores, fuimos mejor equipo» 🔊 Joao Cancelo, tras perder ELCLÁSICO #ELCLÁSICOenDAZN ⚽ https://t.co/QFHS3kIuBN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 25, 2026

Cancelo hace referencia a la efectividad del conjunto blanco de cara a portería. No obstante, el Barcelona solo tiró una vez más a portería (seis a cinco). Además, los culés necesitaron más faltas para frenar a sus rivales (15 a 11). El portugués saca conclusiones diferentes a las de las piezas principales del equipo.

Hansi Flick ha sido contundente tras el pitido final. El entrenador no quiso desviar la atención con las bajas y asumió la derrota: «No quiero hablar de esto cuando se pierde, quiero hablar cuando ganamos porque si no parece que buscas excusas. No, no tengo excusas, no acepto excusas. Esta es la verdad: hoy no hemos estado frescos y esto es lo que tenemos que cambiar».

Pedri también fue claro

El centrocampista habló en caliente sobre el terreno de juego. Pese a no tener demasiado tiempo para reflexionar, analizó que les faltó mucho para mostrar su mejor versión: «En general no hemos hecho un gran partido. La primera parte no hemos sido nosotros. Faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor. Es verdad que en la segunda hemos empatado y nos encontrábamos mejor, y llega el gol de ellos en una transición que lo sabíamos, que no la hemos defendido bien».