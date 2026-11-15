Cortada la línea de media distancia entre Madrid y Ávila tras el descarrilamiento de un tren de mercancías

La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila está cortada tras el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en el que el maquinista ha resultado herido leve.

Según ha informado Adif, tras el descarrilamiento de la locomotora de un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

⚠️Debido al descarrilamiento de una locomotora de un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo se encuentra interrumpida la circulación para los trenes de la línea de ancho convencional Madrid-Ávila. 👷‍♀️Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. — INFOAdif (@InfoAdif) November 15, 2026

El descarrilamiento se ha producido en torno a las 03:48 horas de este domingo tras salirse de la vía un tren de mercancías, cuyo maquinista ha resultado herido leve.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

Por otro lado, la línea R1 de Rodalies está registrando retrasos a causa de una incidencia operativa en la red y otra incidencia en la infraestructura derivada del robo de cable entre las estaciones del Clot de Barcelona y Badalona.

Según ha informado Rodalies, a causa de la incidencia operativa se ha establecido un servicio de refuerzo por carretera entre Massanet-Massanes y Blanes (Gerona) y entre Blanes y Mataró (Barcelona).