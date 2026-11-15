COLAPSO FERROVIARIO

Cortada la línea de media distancia entre Madrid y Ávila tras el descarrilamiento de un tren de mercancías

El maquinista del tren que ha descarrilado entre Robledo de Chavela y Zarzalejo ha resultado herido

Descarrilamiento tren de mercancías
Un tren de mercancías de Renfe. (Ep)
Paula Benito
  • Paula Benito
  • Portadista y redactora de información de última hora. Escribo sobre política, internacional y sociedad. Antes, en La Sexta. Contacto: paula.benito@okdiario.

La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila está cortada tras el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en el que el maquinista ha resultado herido leve.

Según ha informado Adif, tras el descarrilamiento de la locomotora de un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

El descarrilamiento se ha producido en torno a las 03:48 horas de este domingo tras salirse de la vía un tren de mercancías, cuyo maquinista ha resultado herido leve.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

Por otro lado, la línea R1 de Rodalies está registrando retrasos a causa de una incidencia operativa en la red y otra incidencia en la infraestructura derivada del robo de cable entre las estaciones del Clot de Barcelona y Badalona.

Según ha informado Rodalies, a causa de la incidencia operativa se ha establecido un servicio de refuerzo por carretera entre Massanet-Massanes y Blanes (Gerona) y entre Blanes y Mataró (Barcelona).

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