Cuerpo fulmina al presidente de Renfe dos semanas después de la tragedia de Urda

Álvaro Fernández Heredia ha caído. Tras varios días de especulaciones en cuanto a la continuidad en el cargo del presidente de Renfe, que era el último cargo pendiente de relevar -en la cúpula, al menos- tras la tragedia ferroviaria de Urda (69 muertos), el flamante ministro de Transportes ha cesado al presidente de Renfe de su cargo.

Antes que la suya ya se habían producido una batería de salidas, empezando por la dimisión del ministro del ramo Óscar Puente el pasado 3 de noviembre y siguiendo con el cese de Luis Pedro Marco de la Peña de la presidencia de Adif, que virtualmente fue la primera medida que tomó el ministro de Economía Carlos Cuerpo una vez colocado al frente de Transportes de forma interina.

Sustituye a Fernández Heredia Inmaculada Gutiérrez Carrizo, que ha sido hasta el momento directora general de Renfe Proyectos Internacional, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

(habrá ampliación)