Adif, el gestor ferroviario dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, destinó 25.130 euros a promover el liderazgo femenino en esta empresa pública, incluyendo la creación de una «plataforma de reflexión sobre la diversidad», según consta en la documentación oficial consultada por OKDIARIO.

En concreto, Adif sacó a licitación el pasado 19 de octubre un contrato con el siguiente objeto: «Programa de capacitación en mentorización para la promoción del liderazgo femenino». Esta publicación se produjo, por tanto, apenas nueve días antes del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales.

El importe de licitación de este contrato, con un plazo de ejecución de 12 meses, ascendió a 25.130 euros, impuestos incluidos. Por su parte, las empresas candidatas tuvieron hasta el pasado 6 de noviembre para la presentación de sus ofertas.

Según consta en los pliegos de contratación, este programa tiene como objetivos prioritarios, por un lado, «impulsar el desarrollo profesional de las mujeres, promoviendo la igualdad de género en el entorno laboral», y por otro, «proporcionar herramientas y oportunidades que favorezcan el avance en sus carreras y fortalezcan su liderazgo».

Es aquí donde se encuadra la creación de «una plataforma de reflexión sobre la diversidad en la organización». También se contempla la necesidad de «sensibilizar e implicar a toda la plantilla en materia de igualdad», «actuar como motor de transformación en el sector ferroviario» o «atraer y fidelizar talento femenino».

A la hora de justificar este contrato, licitado nueve días antes de la trágica colisión de un AVE y un Iryo en Toledo el pasado 28 de octubre, el gestor ferroviario Adif, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señala que «el programa objeto de este pliego tiene como finalidad reforzar la contribución de ambas entidades a los ODS, promoviendo la igualdad de género y fomentando un modelo organizativo inclusivo, equitativo y saludable». Además, «facilitará la implementación del plan de relevo generacional de la compañía», añade el texto.

De esta manera, el Gobierno subraya que «entre los diez desafíos estratégicos identificados en el Plan Estratégico 2030 de Adif y Adif Alta Velocidad, la igualdad ocupa un lugar prioritario». «Con un firme compromiso empresarial y horizonte 2030, se trabaja activamente para eliminar barreras y garantizar una igualdad efectiva. Históricamente, debido a factores sectoriales, las plantillas de Adif y Adif AV han estado compuestas mayoritariamente por hombres», recalca el Ejecutivo.

El Gobierno de PSOE y Sumar arguye aquí que actualmente no dispone de los equipos humanos y recursos propios «con la experiencia necesaria que se requiere para el desarrollo de las funciones requeridas en el presente contrato, teniendo que recurrir a la contratación de servicios externos que suplan la carencia de medios personales».

Desde Adif destacan que se valorará especialmente la oferta que aporte «elementos innovadores en igualdad, diversidad y liderazgo femenino», esto es, «la inclusión de contenidos, dinámicas o enfoques disruptivos que refuercen la perspectiva de género, promuevan la diversidad en todas sus dimensiones y aporten nuevas maneras de impulsar el liderazgo femenino y la visibilidad del talento».

Fondos europeos

Entretanto, la semana pasada se conoció que la Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación para considerar si ha habido fraude en relación con «fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones» en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo la colisión mortal cerca de Urda (Toledo) el 28 de octubre y, previamente, el accidente ferroviario de Adamuz, en enero.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf) y al Tribunal de Cuentas para requerir documentación.