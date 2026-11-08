Feijóo deja claras sus prioridades a Sánchez en Málaga: «Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este domingo contra Pedro Sánchez durante un acto celebrado en Málaga en el Pabellón Javier Imbroda ante 6.000 personas. En el mismo, Feijóo ha reprochado a Sánchez que esté más pendiente de la política internacional y de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que de los problemas que afectan a los españoles. «Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes», ha reclamado el líder popular, en una crítica a la gestión del Gobierno tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

De igual forma, Alberto Núñez Feijóo ha situado la vivienda y las pensiones entre los principales compromisos de su proyecto político para España. El líder popular ha defendido la construcción de al menos un millón de viviendas y ha garantizado que, si llega al Palacio de la Moncloa, las pensiones continuarán revalorizándose cada año conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Se trata de dos de las principales medidas recogidas en su denominado ‘Contrato con España’, con el que Feijóo pretende trasladar a los ciudadanos una serie de compromisos que asumiría en caso de convertirse en presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En materia de vivienda, el dirigente popular apuesta por incrementar considerablemente la oferta inmobiliaria para facilitar el acceso a una casa, especialmente entre los jóvenes. Su propuesta pasa por construir al menos un millón de nuevas viviendas durante su mandato, agilizar los procedimientos administrativos y poner más suelo a disposición de los promotores.

El plan también contempla reducir la burocracia que actualmente ralentiza la construcción. Entre las medidas anunciadas figura la implantación del silencio administrativo positivo para las licencias de construcción cuando la Administración no resuelva en un plazo de 90 días, siempre que los proyectos respeten la normativa urbanística.

En paralelo, Feijóo ha querido despejar las dudas sobre el futuro de las pensiones públicas. El presidente del PP se ha comprometido a mantener su actualización conforme a la inflación y ha defendido que los actuales pensionistas no deben perder poder adquisitivo. Su propuesta incluye también garantizar la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones, de manera que los jóvenes que actualmente cotizan puedan tener la certeza de que recibirán una prestación cuando alcancen la edad de jubilación.

El líder popular ha defendido que ambas cuestiones deben abordarse conjuntamente y ha situado el acuerdo entre generaciones como uno de los pilares de su proyecto. Su planteamiento pasa por proteger a quienes ya han trabajado durante décadas y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades a quienes todavía encuentran dificultades para emanciparse y construir un proyecto de vida.

Estos compromisos forman parte de los doce puntos que Feijóo firmó en su ‘Contrato con España’ el pasado 19 de octubre. El documento recoge también una reducción de la presión fiscal, una Administración más reducida, el refuerzo de los servicios públicos y medidas de regeneración democrática.

El presidente del PP ha convertido este programa en uno de los principales argumentos de su precampaña electoral, con el que pretende presentarse ante los ciudadanos como una alternativa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre sus prioridades figura también una auditoría de las cuentas públicas para conocer la situación económica del Estado y determinar el margen disponible para acometer una bajada de impuestos.

La visita a Málaga se enmarca en la recta final de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También han intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y el candidato popular al Congreso por Málaga, Elías Bendodo.