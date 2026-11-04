Cuerpo destituye a Marco de la Peña como presidente de Adif tras las tragedias de Urda y Adamuz con 115 muertos

El vicepresidente económico y recién nombrado ministro de Transportes en funciones, Carlos Cuerpo, ha destituido de su cargo al actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, tan sólo un día después de que el ex ministro Óscar Puente presentara su dimisión y justo pasada una semana del trágico accidente ferroviario de Urda.

Según ha podido confirmar este periódico, Cuerpo organizó este miércoles una reunión con Marco de la Peña y el secretario de Estado, José Antonio Santano. Ha sido en dicho encuentro cuando el ministro ha comunicado su salida al también responsable de Adif Alta Velocidad.

Luis Pedro Marco de la Peña es presidente de Adif desde el 17 de septiembre de 2024, nombrado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en sustitución de Ángel Contreras. Ingeniero de Caminos de Santander, de 57 años, llegó al cargo como un perfil técnico con trayectoria mixta privada y pública, tras haber sido viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco entre 2020 y 2024.

Desde su nombramiento, Marco de la Peña ha sido reconocido por su fuerte vínculo con el ya ex ministro Puente. En enero de 2025, Adif remodeló su estructura directiva bajo su presidencia, reduciendo direcciones generales e integrando áreas como Seguridad de la Circulación en una nueva organización dependiente de Presidencia.

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que Cuerpo se encargará de los asuntos del Ministerio de Transportes, el vicepresidente ha decidido establecer una primera toma de contacto con dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Ministerio.

Con la memoria de las víctimas del accidente en Urda (Toledo) «muy presente», Cuerpo agradecía en un mensaje publicado en la red social X al presidente del Gobierno la confianza para asumir «esta enorme responsabilidad». Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria y la pérdida de confianza en el sistema.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la «enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante» de Cuerpo para desempeñar esta labor. «Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente», ha añadido.