El Real Madrid llega tocado a la Champions League femenina pero sin tiempo para dudar. La obligación es máxima para las de Pau Quesada, que vienen de empatar en Lezama ante el Athletic. Un empate que no serviría en esta fase de liga, donde ya han quemado prácticamente sus balas. Sin perder, pero también sin ganar en los tres encuentros ante PSG, Manchester City y Bayern, donde han sumado sendas tablas. Ahora, el calendario baja el listón –a priori– y las madridistas deben auyentar todo tipo de fantasmas… sin Linda Caicedo.

La colombiana se retiró lesionada en el último partido, ante el conjunto bilbaíno, y no pudo tratar de resolver el encuentro en su tramo final, donde el Real Madrid marcó pero se desconectó en el descuento para encajar un gol tras una sucesión de errores. Ahora, ante las galas, necesitan como sea llevarse el triunfo. El París FC se trata de un rival al que conocen bien, que las eliminó de la competición hace unos años en la extinta fase de grupos y al que ganaron el pasado año en la fase de liga para después batirlas en playoffs.

Llegan peor en esta competición que las blancas. Porque si las de Quesada no han ganado, el París FC tampoco lo ha hecho. Dos empates presentan, ante Hacken y Arsenal, cayendo frente al Barcelona. Ahora, llegan a Valdebebas necesitadas de un triunfo, al igual que las madridistas. Los tres puntos catapulta a cualquiera de los dos hacia el top-4, mientras que la derrota prácticamente les hace despedirse y verse relegados a pelear por un playoff que es, en ambos casos, una obligación.

Este martes (18:45 horas), el Real Madrid saltará al terreno de juego del Alfredo di Stéfano consciente de que sólo vale ganar. Cualquier cosa que no sea sumar de tres ya no sólo les haría despedirse prácticamente de meterse entre las cuatro mejores, sino que les haría complicarse sus aspiraciones al playoff. Tendrían que jugarse su clasificación ante Inter y Roma en las dos últimas jornadas.

Real Madrid y París, sin sus mejores jugadoras

El recuerdo reciente del conjunto madrileño es muy positivo pese a ser un rival incómodo, consiguiendo dos victorias en la ronda clasificatoria para los cuartos de final y un empate el curso pasado. Además, las de Pau Quesada se mantienen invictas esta temporada como locales, donde han conseguido cuatro victorias y dos empates, uno de ellos ante el PSG en Champions.

En cuanto al once, se esperan pocos cambios por parte de las blancas con respecto al duelo de Lezama del pasado sábado, en el que Pau Quesada solo dio descanso a Felicia Schroder y Athenea del Castillo. La sueca es la máxima artillera blanca del curso con 11 tantos, tres de ellos en Champions, y la internacional española viene de marcar en el duelo ante el Bayern, con el que estrenó su cuenta particular europea del curso.

La mala noticia para las locales será la baja de Linda Caicedo. La baja es muy importante para las blancas. Una futbolista diferencial que no estará sobre el césped. Eso sí, el París FC tampoco contará por sanción con su estrella. Clara Matéo se perderá el duelo ante las madridistas, donde sí que debería estar Mylene Chavas, ex portera del Real Madrid que el pasado curso ya dio que hablar al fallar en uno de los goles de las blancas.