Zverev – Rafa Jódar, en directo: a qué hora es, dónde ver y última hora del partido del ATP World Tour Finals online en vivo hoy
Sigue en directo el Zverev-Jódar de las ATP Finals
Rafa Jódar está preparado para disputar sus primeras ATP Finals y debutará contra Alexander Zverev este martes. El madrileño, con cierta fortuna en el Masters 1000 de París y el favor definitivo del propio Alcaraz, se metió, a sus 20 años, en la cita de Maestros en su primera temporada en el Circuito ATP y se enfrentará al número 1 del mundo.
Solo cuatro jugadores ganaron más partidos en 2026 que el tenista de Leganés, quien incluso estrenó su vitrina con el título en Marrakech, jugó una final de Masters 1000 en Shanghái y otra en el ATP 500 de Washington. Jódar tendrá que mostrar su potencial desde el partido inaugural del torneo este domingo contra Zverev, número uno del mundo y dos veces campeón (2018 y 2021).
El alemán, aún digiriendo el precio de la gloria, tiene papeletas como candidato, aunque su tenis bajó enteros tras haberse proclamado esta campaña doble campeón de ‘grandes’: Roland Garros y US Open. Por otro lado, Shelton acapara también focos, en clave española por tener ya junto a él a Juan Carlos Ferrero, extécnico de Alcaraz, y deportivamente por protagonizar el despegue de su carrera.
Rafa Jódar, sin presión en las ATP Finals
«Me tomo esta semana como una recompensa por todos los puntos que he conseguido a lo largo del año. Estoy muy contento de poder estar aquí y compartir estos partidos con los mejores jugadores del mundo», señaló en la rueda de prensa oficial junto a Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils, a los que se enfrentará en el Grupo John McEnroe.
Alcaraz, Jódar y una pelea contra la maldición española en las ATP Finals
Tres raquetas nacionales entre las ocho mejores del año de sus respectivas disciplinas, palabras mayores. Alcaraz y Jódar, sorteo mediante, siguen caminos opuestos y no se podrían encontrar hasta una hipotética semifinal. Dos alternativas para romper una maldición que persigue al tenis español. En 55 ediciones de las ATP Finals, solo dos fueron a la vitrina nacional. Manuel Orantes y Àlex Corretja.
Una llamada de su padre y la remontada de Alcaraz, intrahistoria de Jódar y su billete a las ATP Finals: «Él estaba con sus amigos»
El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles. Dos raquetas nacionales entre las ocho mejores individuales del año, palabras mayores.
Rafa Jódar, un año fulgurante y las ATP Finals como recompensa: «Estar aquí no era un objetivo»
El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles.
Rafa Jódar se clasificó a las ATP Finals gracias a Carlos Alcaraz
Lo que Rafa Jódar veía de negro era su presencia, cuando cayó derrotado ante Ruud en el Masters 1000 de Paris, pero el hecho de que Carlos Alcaraz eliminase a Fritz impulsó a Jódar hasta las ATP Finals. Su clasificación, tras las derrotas de Djokovic, De Miñaur y Tommy Paul, estaba supeditada a la actuación de Fritz. Hoy está gracias al murciano.
Dónde ver el Alexander Zverev – Rafa Jódar en las ATP Finals 2026 en directo gratis y por TV
Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos en exclusiva en España todos los partidos que se disputen en las ATP Finals 2026. El Alexander Zverev – Rafa Jódar de primera ronda se podrá ver en directo por televisión a través de Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7). Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en la capital francesa. En la app Tennis TV, que también es de pago, se podrá ver esta competición, pero no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.
Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que vaya sucediendo en las ATP Finals 2026, donde estaremos muy atentos a lo que hagan los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados. Cuando acabe el Alexander Zverev – Rafa Jódar publicaremos la crónica del choque.
Cuándo es el Alexander Zverev – Rafa Jódar: horario del partido de las ATP Finals 2026
La organización de este torneo parisino ha programado el Alexander Zverev – Rafa Jódar de la primera ronda de las ATP Finals 2026 para este domingo 15 de noviembre. El encuentro entre el madrileño y el alemán se jugará en la pista central y no comenzará antes de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Rafa Jódar contra Alexander Zverev de las ATP Finals 2026. Un partido muy duro para el madrileño contra el número 1 del mundo. ¡Comezamoooos!
El partido de Rafa Jódar, a minutos de empezar
En breves, el madrileño se enfrentará al número 1 del mundo. Partido complicao para Rafa Jódar, sin duda.