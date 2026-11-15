Alcaraz, Jódar y una pelea contra la maldición española en las ATP Finals

El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Desde este domingo y hasta el próximo, se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles.

Tres raquetas nacionales entre las ocho mejores del año de sus respectivas disciplinas, palabras mayores. Alcaraz y Jódar, sorteo mediante, siguen caminos opuestos y no se podrían encontrar hasta una hipotética semifinal. Dos alternativas para romper una maldición que persigue al tenis español. En 55 ediciones de las ATP Finals, solo dos fueron a la vitrina nacional. Manuel Orantes y Àlex Corretja.

Orantes abrió el palmarés español en 1976, en Houston. Ganó la final al polaco Wojciech Fibak y su triunfo tuvo un valor fundacional al ser el primer español en conquistar el gran torneo de cierre de temporada. El ex tenista, que ganó 67 títulos a lo largo de su carrera, ocupa un lugar único en la historia española del evento, porque también figura entre los campeones de dobles, lo que le convierte en el único con títulos en ambas modalidades.

Àlex Corretja firmó el segundo título español en individuales en 1998, en Hannover. Lo hizo en una final histórica en la que derrotó a Carlos Moyá y dejó la primera y única final íntegramente española en la historia del torneo. No obstante, España ha rozado otras veces el título individual. Juan Carlos Ferrero fue subcampeón en 2002, David Ferrer en 2007, Rafael Nadal en 2010 y 2013, y Carlos Alcaraz en 2025.

En dobles, el tenis español ha sumado tres títulos más, firmados por Juan Gisbert y Manuel Orantes, Marcel Granollers y Marc López, y Fernando Verdasco y David Marrero. En la edición de 2026 serán los españoles Alcaraz y Jódar quienes peleen por la Copa de Maestros y por unirse a Orantes y Corretja.

El primero se enfrenta por un pase a semifinales a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe; el madrileño, por su parte, se medirá contra Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils. Granollers, que participa en dobles junto a Horacio Zeballos por séptima vez en el torneo, tendrá la oportunidad, además, de volver a conquistarlo.